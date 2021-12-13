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https://arabic.sputniknews.com/20211213/الثوران-البركاني-في-لا-بالما-الإسبانية-الأطول-خلال-الـ-500-عام-الماضية-1053870189.html
الثوران البركاني في لا بالما الإسبانية الأطول خلال الـ 500 عام الماضية
الثوران البركاني في لا بالما الإسبانية الأطول خلال الـ 500 عام الماضية
قال خبراء، يوم الأحد، إن الثوران البركاني في جزيرة لا بالما الإسبانية الذي أرسل أنهارا من الحمم المنصهرة على منحدرات بركان لا كومبري لقرابة ثلاثة أشهر، هو... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T03:27+0000
2021-12-13T03:27+0000
ثوران بركان
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وبدأ الثوران يوم 19 سبتمبر/أيلول، وقال ستافروس ميليتليدس من المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، إنه أطول من أي ثوران في لا بالما، منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 500 سنة.وكانت الحمم المنصهرة التي تضيء سماء الليل مدمرة، وفقا لرويترز.ويقول برنامج كوبرنيكوس لرصد الكوارث، إن تدفقات الحمم حطمت أو دمرت 2650 مبنى على الأقل، وتسببت في إجلاء آلاف الأشخاص من بيوتهم في الجزيرة وهي واحدة من أرخبيل جزر الكناري.
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ثوران بركان

الثوران البركاني في لا بالما الإسبانية الأطول خلال الـ 500 عام الماضية

03:27 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Saul Santosبركان لا بالما
بركان لا بالما - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Saul Santos
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قال خبراء، يوم الأحد، إن الثوران البركاني في جزيرة لا بالما الإسبانية الذي أرسل أنهارا من الحمم المنصهرة على منحدرات بركان لا كومبري لقرابة ثلاثة أشهر، هو الأطول على الجزيرة منذ بدء تسجيل البراكين في عام 1500.
وبدأ الثوران يوم 19 سبتمبر/أيلول، وقال ستافروس ميليتليدس من المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، إنه أطول من أي ثوران في لا بالما، منذ بدء التسجيل قبل أكثر من 500 سنة.
وكانت الحمم المنصهرة التي تضيء سماء الليل مدمرة، وفقا لرويترز.
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ويقول برنامج كوبرنيكوس لرصد الكوارث، إن تدفقات الحمم حطمت أو دمرت 2650 مبنى على الأقل، وتسببت في إجلاء آلاف الأشخاص من بيوتهم في الجزيرة وهي واحدة من أرخبيل جزر الكناري.
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