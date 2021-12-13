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https://arabic.sputniknews.com/20211213/الحل-بسيط-طبيبة-تشرح-كيفية-التعامل-مع-الانتفاخات-المتورمة-1053873794.html
الحل بسيط... طبيبة تشرح كيفية التعامل مع الانتفاخات المتورمة
الحل بسيط... طبيبة تشرح كيفية التعامل مع الانتفاخات المتورمة
تحدثت إخصائية التغذية، إيرينا كاراييفا، عن الأطعمة التي تثير الانتفاخ، مشيرة إلى الخطأ الرئيسي في مكافحة هذه المشكلة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T08:22+0000
2021-12-13T08:22+0000
مجتمع
تغذية
صحة
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تقول كاراييفا لوكالة "سبوتنيك": يشتكي الكثير من الناس من التورم، لذلك إذا كنت ترغب في تجنبها، يجب عليك التخلي عن بعض المنتجات، مثل منتجات الألبان. الحليب كامل الدسم، والقشدة، والجبن، فكلها تسبب التورمات في الوجه.وتابعت: "السكر يرفع مستويات الأنسولين في الدم ويحتفظ بالماء، لذلك يمكن أن يكون خبز القمح ومنتجاته من الأسباب الرئيسية للتورم".وخلصت إلى أن أكبر خطأ في الوذمة هو التوقف عن شرب الماء، لأنه غالبًا ما يكون الانتفاخ بسبب الجفاف.وتنصح الخبير بإزالة الأطعمة المذكورة أعلاه من النظام الغذائي، بالإضافة إلى اتباع نمط حياة صحي، شرب كمية كافية من الماء والنوم في الوقت المحدد. وبعد ذلك أسبوعين سيختفي التورم.
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مجتمع, تغذية, صحة

الحل بسيط... طبيبة تشرح كيفية التعامل مع الانتفاخات المتورمة

08:22 GMT 13.12.2021
© dailymedicalinfo.comانتفاخ العينين
انتفاخ العينين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© dailymedicalinfo.com
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تحدثت إخصائية التغذية، إيرينا كاراييفا، عن الأطعمة التي تثير الانتفاخ، مشيرة إلى الخطأ الرئيسي في مكافحة هذه المشكلة.
تقول كاراييفا لوكالة "سبوتنيك": يشتكي الكثير من الناس من التورم، لذلك إذا كنت ترغب في تجنبها، يجب عليك التخلي عن بعض المنتجات، مثل منتجات الألبان. الحليب كامل الدسم، والقشدة، والجبن، فكلها تسبب التورمات في الوجه.
وأوضحت الخبيرة أنه من الأفضل استخدام منتجات حليب الماعز أو منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز.
وتابعت: "السكر يرفع مستويات الأنسولين في الدم ويحتفظ بالماء، لذلك يمكن أن يكون خبز القمح ومنتجاته من الأسباب الرئيسية للتورم".
وخلصت إلى أن أكبر خطأ في الوذمة هو التوقف عن شرب الماء، لأنه غالبًا ما يكون الانتفاخ بسبب الجفاف.
وتنصح الخبير بإزالة الأطعمة المذكورة أعلاه من النظام الغذائي، بالإضافة إلى اتباع نمط حياة صحي، شرب كمية كافية من الماء والنوم في الوقت المحدد. وبعد ذلك أسبوعين سيختفي التورم.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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