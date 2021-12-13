الخارجية السودانية تصدر بيانا بشأن تصريحات متداولة لوكيل الوزارة

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الوزارة بياناها الذي نفت فيه ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي عن تصريحات بشير، وقالت إن البيان بخصوص "التصريح الذي نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد الموافق 12 ديسمبر/كانون الثاني، 2021، والمنسوب إلى السيد وكيل وزارة الخارجية سعادة السفير عبد الله عمر بشير بوصفه صادرا عنه بتاريخ اليوم الأثنين الموفق 13 ديسمبر".وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الأحد، باستبدال كل القائمين بأعمال حكام الولايات الذين عينهم قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بعد الانقلاب العسكري الأخير على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأفادت وثيقة أطلعت عليها وكالة رويترز، بأنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء السوداني، وزيرة الحكم الاتحادي تعفي الولاة "أمناء الولايات" الثمانية عشر الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر وتكلف أمناء عاميين جددا بإدارة الثماني عشرة ولاية في السودان وبينهم العاصمة للخرطوم".>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.
أصدرت وزارة الخارجية السودانية بيانا توضيحيا للرأي العام بشأن تصريحات متداولة لوكيل الوزارة، عبد الله عمر بشير، الذي تسلم مهامه أمس الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن الوزارة بياناها الذي نفت فيه ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي عن تصريحات بشير، وقالت إن البيان بخصوص "التصريح الذي نشرته بعض وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الأحد الموافق 12 ديسمبر/كانون الثاني، 2021، والمنسوب إلى السيد وكيل وزارة الخارجية سعادة السفير عبد الله عمر بشير بوصفه صادرا عنه بتاريخ اليوم الأثنين الموفق 13 ديسمبر".
وتابع البيان: " تود وزارة الخارجية أن توضح للرأي العام أن السيد الوكيل الذي تسلم مهام عمله يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021، لم يدل بذلك التصريح المنسوب إليه، ولا بأي تصريح آخر يتعلق بعمل الوزارة مطلقا، وهذا للمعلومية".
وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أمس الأحد، باستبدال كل القائمين بأعمال حكام الولايات الذين عينهم قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بعد الانقلاب العسكري الأخير على السلطة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأفادت وثيقة أطلعت عليها وكالة رويترز، بأنه "بناء على توجيهات رئيس الوزراء السوداني، وزيرة الحكم الاتحادي تعفي الولاة "أمناء الولايات" الثمانية عشر الذين عينهم القائد العام للجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر وتكلف أمناء عاميين جددا بإدارة الثماني عشرة ولاية في السودان وبينهم العاصمة للخرطوم".