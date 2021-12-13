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https://arabic.sputniknews.com/20211213/السعودية-لا-تنوي-إنفاق-فائض-الدخل-النفطي-1053899344.html
السعودية لا تنوي إنفاق فائض الدخل النفطي
السعودية لا تنوي إنفاق فائض الدخل النفطي
كشفت السعودية، عن عدم رغبتها في زيادة إنفاقها عبر الدخل النفطي في حال ارتفعت أسعار الخام خلال العام المقبل، ورغم تحديد الحكومة مجموعة من السيناريوهات لتأثير... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T16:38+0000
2021-12-13T16:38+0000
العالم العربي
اقتصاد
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" فإن هذا الموقف يناقض بشكل ملحوظ نهج المملكة في السنوات السابقة، عندما أدت طفرات أسعار النفط إلى موجة من الإنفاق على المشاريع الجديدة والمساعدات للمواطنين.وقال وزير المالية محمد الجدعان خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن البلاد لم تتجاوز الوباء بشكل نهائي، وإن المملكة تتصور "مجموعة كبيرة جدا من السيناريوهات المختلفة حتى تكون أكثر استعدادا لمواجهة أي أزمات دولية".واليوم الاثنين، أخبر الجدعان "رويترز" أن الحكومة السعودية "تفصل الآن تماما الإنفاق الحكومي عن الإيرادات".وأضاف: "نقول لشعبنا والقطاع الخاص أو الاقتصاد على اتساعه يمكنكم التخطيط مع القدرة على توقع (ما سيحدث مستقبلا). الحدود القصوى للميزانية ستستمر بطريقة مستقرة بصرف النظر عن الكيفية التي ستكون عليها أسعار النفط والعائدات".تتوقع ثلاثة من السيناريوهات الأربعة الواردة في بيان الموازنة السعودية أن يكون للمملكة فائض في الميزان المالي العام المقبل، وهناك "سيناريو هيكلي" لا يأخذ في الاعتبار التقلبات في الأسواق العالمية والتوقعات ذات الإيرادات الأقل والأعلى من توقعات الميزانية الرئيسية.في الماضي، رفعت المملكة، الإنفاق في أوقات ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن ضمن الأربعة سيناريوهات الموضحة في بيان الموازنة، أبقت على الإنفاق المتوقع عند 955 مليار ريال (255 مليار دولار)، بغض النظر عن تقلبات الدخل.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أرقام-مهمة-عن-الاقتصاد-السعودي-بعد-إقرار-الميزانية-الجديدة-1053890318.html
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار السعودية اليوم

السعودية لا تنوي إنفاق فائض الدخل النفطي

16:38 GMT 13.12.2021
© REUTERS / Faisal Al Nasserالريال السعودي
الريال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Faisal Al Nasser
تابعنا عبر
كشفت السعودية، عن عدم رغبتها في زيادة إنفاقها عبر الدخل النفطي في حال ارتفعت أسعار الخام خلال العام المقبل، ورغم تحديد الحكومة مجموعة من السيناريوهات لتأثير الوباء على توقعات الإيرادات.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" فإن هذا الموقف يناقض بشكل ملحوظ نهج المملكة في السنوات السابقة، عندما أدت طفرات أسعار النفط إلى موجة من الإنفاق على المشاريع الجديدة والمساعدات للمواطنين.
وقال وزير المالية محمد الجدعان خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد، إن البلاد لم تتجاوز الوباء بشكل نهائي، وإن المملكة تتصور "مجموعة كبيرة جدا من السيناريوهات المختلفة حتى تكون أكثر استعدادا لمواجهة أي أزمات دولية".
واليوم الاثنين، أخبر الجدعان "رويترز" أن الحكومة السعودية "تفصل الآن تماما الإنفاق الحكومي عن الإيرادات".
أرقام مهمة عن الاقتصاد السعودي بعد إقرار الميزانية الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
أرقام مهمة عن الاقتصاد السعودي بعد إقرار الميزانية الجديدة
13:41 GMT
وأضاف: "نقول لشعبنا والقطاع الخاص أو الاقتصاد على اتساعه يمكنكم التخطيط مع القدرة على توقع (ما سيحدث مستقبلا). الحدود القصوى للميزانية ستستمر بطريقة مستقرة بصرف النظر عن الكيفية التي ستكون عليها أسعار النفط والعائدات".
تتوقع ثلاثة من السيناريوهات الأربعة الواردة في بيان الموازنة السعودية أن يكون للمملكة فائض في الميزان المالي العام المقبل، وهناك "سيناريو هيكلي" لا يأخذ في الاعتبار التقلبات في الأسواق العالمية والتوقعات ذات الإيرادات الأقل والأعلى من توقعات الميزانية الرئيسية.
في الماضي، رفعت المملكة، الإنفاق في أوقات ارتفاع أسعار النفط الخام، لكن ضمن الأربعة سيناريوهات الموضحة في بيان الموازنة، أبقت على الإنفاق المتوقع عند 955 مليار ريال (255 مليار دولار)، بغض النظر عن تقلبات الدخل.
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