تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211213/السعودية-وإيران-تعقدان-جلسة-مباحثات-أمنية-مباشرة-في-الأردن-1053879212.html
السعودية وإيران تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن
السعودية وإيران تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن
اختتمت السعودية وإيران، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مباشرة بين خبراء من الدولتين حول الملف الأمني للمنطقة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T10:21+0000
2021-12-13T10:21+0000
2021-12-13T10:21+0000
العالم العربي
العالم
أخبار إيران
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530529_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_419f8b469eb67a4134f54f58b46f1e8c.jpg
جلسة الحوار الأخيرة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في عمان، بحثت قضايا أمنية والتقنية عديدة، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، حسبما أفادت وكالة "بترا" الأردنية.كما تطرق الحضور إلى الحديث عن الإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، وبالإضافة إلى التعاون في مجال الوقود النووي وملفات أخرى.من جهته قال الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن الدكتور أيمن خليل، الجلسة سيطرت عليها أجواء من الاحترام المتبادل، وعكست رغبة متبادلة في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.ومن المقرر عقد المزيد من الجلسات بين الطرفين قريبا، بهدف متابعة توصيات الحوار الأمني والتقني وصياغة تفاصيله. يأتي هذا الحوار في ظل جهود دولية لإعادة إحياء العمل بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/إيران-توجه-دعوة-إلى-السعودية-والبحرین-وترد-على-أبو-الغيط-1053650216.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050530529_172:0:1545:1030_1920x0_80_0_0_2becd51ff68b7a0eb202969d5fc712b8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
السعودية وإيران تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن
اختتمت السعودية وإيران، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مباشرة بين خبراء من الدولتين حول الملف الأمني للمنطقة.
جلسة الحوار الأخيرة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في عمان، بحثت قضايا أمنية والتقنية عديدة، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، حسبما أفادت وكالة "بترا" الأردنية.
كما تطرق الحضور إلى الحديث عن الإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، وبالإضافة إلى التعاون في مجال الوقود النووي وملفات أخرى.
من جهته قال الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن الدكتور أيمن خليل، الجلسة سيطرت عليها أجواء من الاحترام المتبادل، وعكست رغبة متبادلة في تطوير العلاقات وتعزيز
الاستقرار الإقليمي
.
ومن المقرر عقد المزيد من الجلسات بين الطرفين قريبا، بهدف متابعة توصيات الحوار الأمني والتقني وصياغة تفاصيله. يأتي هذا الحوار في ظل جهود دولية لإعادة
إحياء العمل بالاتفاق النووي الإيراني
لعام 2015.