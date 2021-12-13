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السعودية وإيران تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن
السعودية وإيران تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن
اختتمت السعودية وإيران، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مباشرة بين خبراء من الدولتين حول الملف الأمني للمنطقة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T10:21+0000
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جلسة الحوار الأخيرة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في عمان، بحثت قضايا أمنية والتقنية عديدة، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، حسبما أفادت وكالة "بترا" الأردنية.كما تطرق الحضور إلى الحديث عن الإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، وبالإضافة إلى التعاون في مجال الوقود النووي وملفات أخرى.من جهته قال الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن الدكتور أيمن خليل، الجلسة سيطرت عليها أجواء من الاحترام المتبادل، وعكست رغبة متبادلة في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.ومن المقرر عقد المزيد من الجلسات بين الطرفين قريبا، بهدف متابعة توصيات الحوار الأمني والتقني وصياغة تفاصيله. يأتي هذا الحوار في ظل جهود دولية لإعادة إحياء العمل بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20211207/إيران-توجه-دعوة-إلى-السعودية-والبحرین-وترد-على-أبو-الغيط-1053650216.html
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العالم العربي, العالم, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم

السعودية وإيران تعقدان جلسة مباحثات أمنية مباشرة في الأردن

10:21 GMT 13.12.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURTولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
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اختتمت السعودية وإيران، اليوم الاثنين في العاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مباشرة بين خبراء من الدولتين حول الملف الأمني للمنطقة.
جلسة الحوار الأخيرة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في عمان، بحثت قضايا أمنية والتقنية عديدة، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق، حسبما أفادت وكالة "بترا" الأردنية.
كما تطرق الحضور إلى الحديث عن الإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، وبالإضافة إلى التعاون في مجال الوقود النووي وملفات أخرى.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
إيران توجه دعوة إلى السعودية والبحرین وترد على أبو الغيط
7 ديسمبر, 06:34 GMT
من جهته قال الأمين العام للمعهد العربي لدراسات الأمن الدكتور أيمن خليل، الجلسة سيطرت عليها أجواء من الاحترام المتبادل، وعكست رغبة متبادلة في تطوير العلاقات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
ومن المقرر عقد المزيد من الجلسات بين الطرفين قريبا، بهدف متابعة توصيات الحوار الأمني والتقني وصياغة تفاصيله. يأتي هذا الحوار في ظل جهود دولية لإعادة إحياء العمل بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
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