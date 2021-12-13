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https://arabic.sputniknews.com/20211213/الشرطة-الإسرائيلية-تعتقل-7-فلسطينيين-بينهم-أسيران-محرران-بالقدس-1053872867.html
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين بينهم أسيران محرران بالقدس
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين بينهم أسيران محرران بالقدس
اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم أسيران محرران في مدينة القدس المحتلة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T07:38+0000
2021-12-13T07:38+0000
اعتقال
الشرطة الإسرائيلية
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وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد والتهجير الناشط ناصر الهدمي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه".وأوضحت أن "القوات الإسرائيلية ألقت القبض على الأسير المحرر رامي الفاخوري، وزوجته إيمان أبو صبيح".وأشارت إلى أن "القوات الإسرائيلية اعتدت عليهما بالضرب، بعد أن داهمت منزلهما وعبثت بمحتوياته".القوات الإسرائيلية "اعتقلت كذلك محمد شريفة، وسفيان العجولي، ورشيد الرشق، والأسير المحرر جهاد قوس".وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية، قد اعتقلت، الأحد، 3 فلسطينيين من القدس المحتلة، بينهم أسير محرر.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية ألقت القبض على الأسير المحرر مدحت العيساوي، بعد أن اقتحمت منزله وعبثت بمحتوياته في بلدة العيسوية شرقي القدس".
https://arabic.sputniknews.com/20211213/مقتل-فلسطيني-خلال-اشتباك-مع-القوات-الإسرائيلية-فيديو-1053869775.html
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اعتقال, الشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 فلسطينيين بينهم أسيران محرران بالقدس

07:38 GMT 13.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين فلسطينيين بينهم أسيران محرران في مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد والتهجير الناشط ناصر الهدمي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه".
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
مقتل فلسطيني خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية.. فيديو
01:15 GMT
وأوضحت أن "القوات الإسرائيلية ألقت القبض على الأسير المحرر رامي الفاخوري، وزوجته إيمان أبو صبيح".
وأشارت إلى أن "القوات الإسرائيلية اعتدت عليهما بالضرب، بعد أن داهمت منزلهما وعبثت بمحتوياته".
القوات الإسرائيلية "اعتقلت كذلك محمد شريفة، وسفيان العجولي، ورشيد الرشق، والأسير المحرر جهاد قوس".
وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية، قد اعتقلت، الأحد، 3 فلسطينيين من القدس المحتلة، بينهم أسير محرر.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "عناصر من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية ألقت القبض على الأسير المحرر مدحت العيساوي، بعد أن اقتحمت منزله وعبثت بمحتوياته في بلدة العيسوية شرقي القدس".
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