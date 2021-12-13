الشمس لا تلفح طياري المقاتلات الروسية

وكشف أوليغ بروسوفسكي، رئيس المركز، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن مهمة إيجاد ما يعزز متانة الغطاء الشفاف المنزلق لكابينة قيادة الطائرات المقاتلة الروسية طُرحت عليهم في عام 2006. وتمكنوا من إبداع ما يمكن استخدامه لتعزيز متانة الغطاء الشفاف لكابينة قيادة الطائرات المقاتلة وهو عبارة عن طبقات واقية مكوَّنة من مختلف المواد منها طبقة العزل الحراري.ويقول رئيس مركز البحث العلمي التابع لمؤسسة "تكنولوجيا" إن طبقة العزل الحراري تقي الطيارين ومحتويات كابينة قيادة الطائرة من الإشعاعات الحرارية فوق البنفسجية التي تقلل من متانة المواد، وبالأخص، البلاستيك.ويتوارى الطيار الموجود في الكابينة التي يتكسى غطاؤها الشفاف بطبقة العزل الحراري عن أشعة الشمس اللافحة حتى في اليوم المشمس. كما تقلل طبقة العزل الحراري البصمة الرادارية للطائرة أيضا. ويقول رئيس المركز إن طبقة العزل الحراري التي تكسو الغطاء الشفاف لكابينة قيادة الطائرة المقاتلة تزيد قدرة الطائرة على التخفي وتفادي الرصد من الرادارات بنسبة 30 في المائة.
ابتكر خبراء من أحد مراكز البحث العلمي الروسية ما يزيد من متانة الزجاج المدرع لكابينة قيادة الطائرات المقاتلة.
وكشف أوليغ بروسوفسكي، رئيس المركز، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن مهمة إيجاد ما يعزز متانة الغطاء الشفاف المنزلق لكابينة قيادة الطائرات المقاتلة الروسية طُرحت عليهم في عام 2006. وتمكنوا من إبداع ما يمكن استخدامه لتعزيز متانة الغطاء الشفاف لكابينة قيادة الطائرات المقاتلة وهو عبارة عن طبقات واقية مكوَّنة من مختلف المواد منها طبقة العزل الحراري.
ويقول رئيس مركز البحث العلمي التابع لمؤسسة "تكنولوجيا" إن طبقة العزل الحراري تقي الطيارين ومحتويات كابينة قيادة الطائرة من الإشعاعات الحرارية فوق البنفسجية التي تقلل من متانة المواد، وبالأخص، البلاستيك.
ويتوارى الطيار الموجود في الكابينة التي يتكسى غطاؤها الشفاف بطبقة العزل الحراري عن أشعة الشمس اللافحة حتى في اليوم المشمس. كما تقلل طبقة العزل الحراري البصمة الرادارية للطائرة أيضا. ويقول رئيس المركز إن طبقة العزل الحراري التي تكسو الغطاء الشفاف لكابينة قيادة الطائرة المقاتلة تزيد قدرة الطائرة على التخفي وتفادي الرصد من الرادارات بنسبة 30 في المائة.