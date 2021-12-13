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العراق... الحشد الشعبي يرفع 200 قنبلة من مخلفات داعش
العراق... الحشد الشعبي يرفع 200 قنبلة من مخلفات داعش
أعلنت خلية الاعلام الأمني في العراق أن الحشد الشعبي رفع أكثر من 200 قنبلة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في الأراضي الزراعية بسهل نينوى. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T07:29+0000
2021-12-13T07:29+0000
العراق
داعش
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جاء هذ في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، الأحد، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).وقالت الخلية إن هندسة المتفجرات/ اللواء 30 في الحشد الشعبي، تمكنت من رفع أكثر من 200 قنبلة من مخلفات عصابات التنظيم الإرهابي.وذكرت أن هذا جاء في إطار عملية نوعية للواء 30 بالحشد الشعبي بعد ورود معلومات في ها الشأن من أحد المواطنين.وأشارت إلى أن هندسة المتفجرات تمكنت من رفع هذه القنابل المحلية الصنع من الأراضي الزراعية الفاصلة بين قرية طوبراق زيارة وقرية طهراوة.وبينت أن هذه العملية هي واحدة من العمليات الامنية النوعية التي تقوم بها قوات الحشد الشعبي للحفاظ على أرواح المواطنين وتعزيز الامن والاستقرار في هذه المناطق.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/الرئيس-العراقي-يناقش-مع-مسؤول-أمريكي-إنهاء-الدور-القتالي-للتحالف-الدولي-1053864500.html
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العراق, داعش

العراق... الحشد الشعبي يرفع 200 قنبلة من مخلفات داعش

07:29 GMT 13.12.2021
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMFقوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMF
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أعلنت خلية الاعلام الأمني في العراق أن الحشد الشعبي رفع أكثر من 200 قنبلة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في الأراضي الزراعية بسهل نينوى.
جاء هذ في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، الأحد، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).
رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
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وقالت الخلية إن هندسة المتفجرات/ اللواء 30 في الحشد الشعبي، تمكنت من رفع أكثر من 200 قنبلة من مخلفات عصابات التنظيم الإرهابي.
وذكرت أن هذا جاء في إطار عملية نوعية للواء 30 بالحشد الشعبي بعد ورود معلومات في ها الشأن من أحد المواطنين.
وأشارت إلى أن هندسة المتفجرات تمكنت من رفع هذه القنابل المحلية الصنع من الأراضي الزراعية الفاصلة بين قرية طوبراق زيارة وقرية طهراوة.
وبينت أن هذه العملية هي واحدة من العمليات الامنية النوعية التي تقوم بها قوات الحشد الشعبي للحفاظ على أرواح المواطنين وتعزيز الامن والاستقرار في هذه المناطق.
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