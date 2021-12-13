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https://arabic.sputniknews.com/20211213/العراق-الحشد-الشعبي-يرفع-200-قنبلة-من-مخلفات-داعش-1053872443.html
العراق... الحشد الشعبي يرفع 200 قنبلة من مخلفات داعش
العراق... الحشد الشعبي يرفع 200 قنبلة من مخلفات داعش
أعلنت خلية الاعلام الأمني في العراق أن الحشد الشعبي رفع أكثر من 200 قنبلة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في الأراضي الزراعية بسهل نينوى. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T07:29+0000
2021-12-13T07:29+0000
2021-12-13T07:29+0000
العراق
داعش
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جاء هذ في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، الأحد، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).وقالت الخلية إن هندسة المتفجرات/ اللواء 30 في الحشد الشعبي، تمكنت من رفع أكثر من 200 قنبلة من مخلفات عصابات التنظيم الإرهابي.وذكرت أن هذا جاء في إطار عملية نوعية للواء 30 بالحشد الشعبي بعد ورود معلومات في ها الشأن من أحد المواطنين.وأشارت إلى أن هندسة المتفجرات تمكنت من رفع هذه القنابل المحلية الصنع من الأراضي الزراعية الفاصلة بين قرية طوبراق زيارة وقرية طهراوة.وبينت أن هذه العملية هي واحدة من العمليات الامنية النوعية التي تقوم بها قوات الحشد الشعبي للحفاظ على أرواح المواطنين وتعزيز الامن والاستقرار في هذه المناطق.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/الرئيس-العراقي-يناقش-مع-مسؤول-أمريكي-إنهاء-الدور-القتالي-للتحالف-الدولي-1053864500.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, داعش
العراق... الحشد الشعبي يرفع 200 قنبلة من مخلفات داعش
أعلنت خلية الاعلام الأمني في العراق أن الحشد الشعبي رفع أكثر من 200 قنبلة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في الأراضي الزراعية بسهل نينوى.
جاء هذ في بيان صادر عن خلية الإعلام الأمني، الأحد، بحسب
وكالة الانباء العراقية (واع)
.
وقالت الخلية إن هندسة المتفجرات/ اللواء 30 في الحشد الشعبي، تمكنت من رفع أكثر من 200 قنبلة من مخلفات عصابات التنظيم الإرهابي.
وذكرت أن هذا جاء في إطار عملية نوعية للواء 30 بالحشد الشعبي بعد ورود معلومات في ها الشأن من أحد المواطنين.
وأشارت إلى أن هندسة المتفجرات تمكنت من رفع هذه القنابل المحلية الصنع من الأراضي الزراعية الفاصلة بين قرية طوبراق زيارة وقرية طهراوة.
وبينت أن هذه العملية هي واحدة من العمليات الامنية النوعية التي تقوم بها
قوات الحشد الشعبي
للحفاظ على أرواح المواطنين وتعزيز الامن والاستقرار في هذه المناطق.