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العراق.. السجن 10 سنوات لأب باع ابنه مقابل مبلغ مالي
العراق.. السجن 10 سنوات لأب باع ابنه مقابل مبلغ مالي
أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 10 سنوات بحق رجل باع ابنه مقابل مبلغ مالي. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-13T11:42+0000
العراق
جريمة
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وذكر موقع "السومرية"، أن محكمة جنايات الرصافة، أصدرت الحكم بحق أحد المجرمين عن جريمة بيع ابنه مقابل 30 ألف دولار في بغداد.وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، إن "أحد أصدقاء الأب المجرم اتصل به وطلب منه شراء طفلا بمبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي لغرض التبني".وأوضح البيان أن الأب أبلغ صديقه أنه مستعد لبيع طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات.وأشار المجلس إلى أنه تم إلقاء القبض على الأب بالجرم المشهود، بعد متابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة.
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العراق, جريمة

العراق.. السجن 10 سنوات لأب باع ابنه مقابل مبلغ مالي

11:42 GMT 13.12.2021
© worldakhbar.comأفراد الشرطة العراقية
أفراد الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© worldakhbar.com
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أصدرت محكمة عراقية، اليوم الاثنين، حكما بالسجن 10 سنوات بحق رجل باع ابنه مقابل مبلغ مالي.
وذكر موقع "السومرية"، أن محكمة جنايات الرصافة، أصدرت الحكم بحق أحد المجرمين عن جريمة بيع ابنه مقابل 30 ألف دولار في بغداد.
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وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان صحفي، إن "أحد أصدقاء الأب المجرم اتصل به وطلب منه شراء طفلا بمبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي لغرض التبني".
وأوضح البيان أن الأب أبلغ صديقه أنه مستعد لبيع طفله البالغ من العمر ثلاث سنوات.
وأشار المجلس إلى أنه تم إلقاء القبض على الأب بالجرم المشهود، بعد متابعة من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة.
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