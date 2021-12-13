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الفيفا تشيد بلاعب جزائري.. جوهرة جزائرية بأقدام برازيلية
الفيفا تشيد بلاعب جزائري.. جوهرة جزائرية بأقدام برازيلية
أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم باللاعب الجزائري يوسف بلايلي عقب التألق اللافت، الذي سجله في مواجهة المغرب خلال مباراة الدور ربع النهائي لمنافسة كأس العرب. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T14:09+0000
2021-12-13T14:09+0000
رياضة
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ووصف "الفيفا" في منشور عبر حسابه الرسمي على الانترنت يوسف بلايلي بالموهبة الجزائرية التي تملك أقدام برازيلية، قائلا "يوسف جوهرة جزائرية بأقدام برازيلية".هذا وخطف الدولي الجزائري الأضواء بتسجيله هدفا من مسافة 40 مترا جعله يحتل صدارة أفضل الأهداف التي سجلت لحد الآن.كما حصل بلايلي على ركلة الجزاء، التي سجلت منها الجزائر الهدف الأول عن طريق ياسين براهيمي.هذا وتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس العرب بعد ما حقق الفوز على المنتخب المغربي بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقت الرسمي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.
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رياضة

الفيفا تشيد بلاعب جزائري.. جوهرة جزائرية بأقدام برازيلية

14:09 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIاللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي
اللاعب الجزائري بغداد بونجاح أثناء تدخل قوي من حارس المنتخب المصري محمد الشناوي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم باللاعب الجزائري يوسف بلايلي عقب التألق اللافت، الذي سجله في مواجهة المغرب خلال مباراة الدور ربع النهائي لمنافسة كأس العرب.
ووصف "الفيفا" في منشور عبر حسابه الرسمي على الانترنت يوسف بلايلي بالموهبة الجزائرية التي تملك أقدام برازيلية، قائلا "يوسف جوهرة جزائرية بأقدام برازيلية".
هذا وخطف الدولي الجزائري الأضواء بتسجيله هدفا من مسافة 40 مترا جعله يحتل صدارة أفضل الأهداف التي سجلت لحد الآن.
كما حصل بلايلي على ركلة الجزاء، التي سجلت منها الجزائر الهدف الأول عن طريق ياسين براهيمي.
هذا وتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور النصف النهائي من بطولة كأس العرب بعد ما حقق الفوز على المنتخب المغربي بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقت الرسمي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.
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