تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211213/النفط-يرتفع-نتيجة-التفاؤل-بأن-يكون-تأثير-أوميكرون-محدودا-على-طلب-الوقود-1053870083.html
النفط يرتفع نتيجة التفاؤل بأن يكون تأثير أوميكرون محدودا على طلب الوقود
النفط يرتفع نتيجة التفاؤل بأن يكون تأثير أوميكرون محدودا على طلب الوقود
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T02:45+0000
2021-12-13T02:45+0000
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/46/1045464688_0:432:2873:2048_1920x0_80_0_0_8a86c5ddbdac12ea14077421fab1afd6.jpg
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 53 سنتا أو0.7 في المئة إلى 75.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها واحد في المئة يوم الجمعة.وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي 69 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 72.36 دولارا للبرميل، بعد أن حقق زيادة واحد في المئة في الجلسة السابقة.وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المئة الأسبوع الماضي، في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع.واستعاد الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/تراجع-أسعار-النفط-وسط-مخاوف-من-تأثير-أوميكرون-على-الاقتصاد-العالمي-1053689372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/46/1045464688_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fdd7bcc3187e05f6136091dfccfb6f87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أسعار النفط اليوم

النفط يرتفع نتيجة التفاؤل بأن يكون تأثير أوميكرون محدودا على طلب الوقود

02:45 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Eric Gayمؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020
مؤشرات اقتصادية - النفط، تكساس، اقتصاد الولايات المتحدة 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Eric Gay
تابعنا عبر
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مواصلة المكاسب التي حققتها يوم الجمعة الماضي مدعومة بتفاؤل متزايد بأن يكون تأثير سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا محدودا على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 53 سنتا أو0.7 في المئة إلى 75.68 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها واحد في المئة يوم الجمعة.
وارتفع خام غرب تكساس الأمريكي 69 سنتا أو 1.0 في المئة إلى 72.36 دولارا للبرميل، بعد أن حقق زيادة واحد في المئة في الجلسة السابقة.
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
تراجع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد العالمي
8 ديسمبر, 07:17 GMT
وسجل كلا الخامين القياسيين مكاسب بلغت ثمانية في المئة الأسبوع الماضي، في أول مكسب أسبوعي لهما منذ سبعة أسابيع.
واستعاد الخامان أكثر من نصف الخسائر التي منيا بها منذ تفشي أوميكرون في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
03:27 GMTالثوران البركاني في لا بالما الإسبانية الأطول خلال الـ 500 عام الماضية
02:45 GMTالنفط يرتفع نتيجة التفاؤل بأن يكون تأثير أوميكرون محدودا على طلب الوقود
01:58 GMTريابكوف: حشد الناتو على حدودنا ينذر بوضع يشبه أزمة الصواريخ الكوبية
01:15 GMTمقتل فلسطيني خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية.. فيديو
00:59 GMTلافروف يناقش مع نظيره الجنوب الأفريقي وصول مختبر طبي على متن طائرات روسية
00:15 GMTزلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب أفريقيا
أمسالجيش اليمني يستعيد مواقع من "أنصار الله" إثر معارك في مأرب
أمسأهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في ليلة تألق فيها مبابي.. فيديو
أمسأهداف مباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية.. فيديو
أمسالكشف عن تفاصيل صفقة سرية بين الصين وأبل
أمسالنيابة العامة المصرية توجه للمتهم بقتل 4 طلاب في حادث مروري تهمة "القتل الخطأ"
أمسمصطفى شعبان يكشف لأول مرة حقيقة خلافه مع محمد رمضان بسبب "ملوك الجدعنة"... فيديو
أمسالخارجية اللبنانية: حريصون على ألا تكون بلادنا مقرا للتطاول على البحرين
أمسالسعودية تخفض الإنفاق العسكري أكثر من 10% في عام 2022
أمسإصابة رئيس جنوب أفريقيا بـ"كوفيد-19" ونقل سلطاته لنائبه
أمسولي العهد السعودي يعلق على إقرار ميزانية المملكة للعام الجديد
أمس"حماس" تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل 3 من عناصرها خلال جنازة بجنوب لبنان
أمساللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف عن أهم أرقام البطولة... بيع 476 ألف تذكرة
أمسزوجة يوسف دندش تخرج عن صمتها بعد صورته مع شيرين... منافق كان عاوز يقتلني وخاطف ولادي
أمسزاخاروفا: دول غربية نقلت مسلحين مدربين إلى أوكرانيا