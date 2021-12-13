الهند تنجح في تطوير جيل الجديد من الطوربيدات الأسرع من الصوت

نيودلهي - سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان: "طورت منظمة البحث والتطوير الدفاعية نظام طوربيدات أسرع من الصوت بمساعدة الصواريخ، والذي أطلق بنجاح من جزيرة ويلر في أوديشا اليوم".وذكر البيان أن الجيل القادم من النظام مصمم "لتعزيز القدرة الحربية المضادة للغواصات إلى ما هو أبعد من النطاق التقليدي للطوربيد".وقال البيان إن تصميم النظام الجديد يتضمن تقنيات متقدمة مثل الدفع الصلب على مرحلتين والمشغلات الكهروميكانيكية والملاحة الدقيقة بالقصور الذاتي.وأثناء الإطلاق التجريبي، راقب المطورون الصاروخ الذي يحمل الطوربيد وأنظمة الإيصال لكامل مساره، عن طريق نظام القياس الكهروضوئي عن بعد ورادارات المدى، ما أظهر النطاق الكامل لقدرته، وفقا للمنظمة.وقالت المنظمة إن الصاروخ ينطلق من منصة أرضية متحركة ويمكن أن يغطي مسافات مختلفة. هنأ وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، الفريق بالإطلاق الناجح، ووصف النظام بأنه "مثال ممتاز لبناء أنظمة دفاعية مستقبلية في البلاد".
أعلنت منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية، اليوم الاثنين، أنها اختبرت بنجاح نظامها الجديد لإطلاق الطوربيدات الأسرع من الصوت بمساعدة الصواريخ.
نيودلهي - سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان: "طورت منظمة البحث والتطوير الدفاعية نظام طوربيدات أسرع من الصوت بمساعدة الصواريخ، والذي أطلق بنجاح من جزيرة ويلر في أوديشا اليوم".
وذكر البيان أن الجيل القادم من النظام مصمم "لتعزيز القدرة الحربية المضادة للغواصات إلى ما هو أبعد من النطاق التقليدي للطوربيد".
16:01 GMT
وقال البيان إن تصميم النظام الجديد يتضمن تقنيات متقدمة مثل الدفع الصلب على مرحلتين والمشغلات الكهروميكانيكية والملاحة الدقيقة بالقصور الذاتي.
وأثناء الإطلاق التجريبي، راقب المطورون الصاروخ الذي يحمل الطوربيد وأنظمة الإيصال لكامل مساره، عن طريق نظام القياس الكهروضوئي عن بعد ورادارات المدى، ما أظهر النطاق الكامل لقدرته، وفقا للمنظمة.
وقالت المنظمة إن الصاروخ ينطلق من منصة أرضية متحركة ويمكن أن يغطي مسافات مختلفة. هنأ وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، الفريق بالإطلاق الناجح، ووصف النظام بأنه "مثال ممتاز لبناء أنظمة دفاعية مستقبلية في البلاد".