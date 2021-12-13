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اليابان وأمريكا وأستراليا تتعاون في مشروع مشترك لمواجهة "نفوذ الصين المتزايد"
اليابان وأمريكا وأستراليا تتعاون في مشروع مشترك لمواجهة "نفوذ الصين المتزايد"
قررت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، بشكل مشترك، تمويل إنشاء شبكة اتصالات من الجيل الخامس في منطقة جنوب المحيط الهادئ لمواجهة "نفوذ" الصين المتزايد في... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T14:27+0000
2021-12-13T14:27+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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موسكو- سبوتنيك. يوم الأحد، كشفت الدول الثلاث عن خطط لبناء كابل تحت البحر لتعزيز الوصول إلى الإنترنت في دول جزر المحيط الهادئ في ميكرونيزيا وناورو وكيريباتي.واليوم، نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن مصدر مطلع على الأمر قوله: "تاريخيا، لدينا علاقة عميقة مع دول جزر الباسيفيك، والتي نتشارك معها قيم الديمقراطية، يجب أن نتجنب الوضع الذي تتعرض فيه الديمقراطية للتهديد من قبل سيطرة الصين على شبكات الاتصالات الخاصة بنا".وستكون "ديجيسل جروب"، وهي شركة اتصالات دولية مقرها في جامايكا، مسؤولة عن تنفيذ مشروع تطوير شبكة الجيل الخامس.في أكتوبر/ تشرين الأول ، كان من المتوقع أن تستحوذ شركة "تلسترا" الأسترالية على عمليات "ديجيسل" بعد تقارير عن أن شركة صينية كانت تتطلع لشرائها.وبحسب ما ورد ستمول الحكومة الأسترالية الحصة الأكبر من عملية الاستحواذ البالغة 1.6 مليار دولار، فيما تساهم اليابان والولايات المتحدة في العمليات التجارية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.وقالت "كيودو"، إن اليابان بصفتها طرفا في الصفقة ستتولى توفير معدات متطورة لشبكة الجيل الخامس.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/تايوان-صعوبات-كبيرة-بانتظار-الصين-إذا-ما-قررت-تنفيذ-غزو-كامل-لأراضينا--1053871489.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

اليابان وأمريكا وأستراليا تتعاون في مشروع مشترك لمواجهة "نفوذ الصين المتزايد"

14:27 GMT 13.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNSTلقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021
لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن بتظيره الصيني شي جي بينغ في بكين، الصين 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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قررت الولايات المتحدة واليابان وأستراليا، بشكل مشترك، تمويل إنشاء شبكة اتصالات من الجيل الخامس في منطقة جنوب المحيط الهادئ لمواجهة "نفوذ" الصين المتزايد في المنطقة ولمنع "احتكار" بكين للبنية التحتية الحيوية.
موسكو- سبوتنيك. يوم الأحد، كشفت الدول الثلاث عن خطط لبناء كابل تحت البحر لتعزيز الوصول إلى الإنترنت في دول جزر المحيط الهادئ في ميكرونيزيا وناورو وكيريباتي.
واليوم، نقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن مصدر مطلع على الأمر قوله: "تاريخيا، لدينا علاقة عميقة مع دول جزر الباسيفيك، والتي نتشارك معها قيم الديمقراطية، يجب أن نتجنب الوضع الذي تتعرض فيه الديمقراطية للتهديد من قبل سيطرة الصين على شبكات الاتصالات الخاصة بنا".
الجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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06:43 GMT
وستكون "ديجيسل جروب"، وهي شركة اتصالات دولية مقرها في جامايكا، مسؤولة عن تنفيذ مشروع تطوير شبكة الجيل الخامس.
في أكتوبر/ تشرين الأول ، كان من المتوقع أن تستحوذ شركة "تلسترا" الأسترالية على عمليات "ديجيسل" بعد تقارير عن أن شركة صينية كانت تتطلع لشرائها.
وبحسب ما ورد ستمول الحكومة الأسترالية الحصة الأكبر من عملية الاستحواذ البالغة 1.6 مليار دولار، فيما تساهم اليابان والولايات المتحدة في العمليات التجارية من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقالت "كيودو"، إن اليابان بصفتها طرفا في الصفقة ستتولى توفير معدات متطورة لشبكة الجيل الخامس.
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