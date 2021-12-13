انفتاح عربي وأمريكي على بدء التواصل مع دمشق

كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، يوم أمس الأحد، في تصريحات صحفية أعقبت لقاءه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في دمشق، أنه استشف خلال مباحثاته مع مسؤولين عرب وأميركيين وأوروبيين وجود إمكانية لانفتاح بلادهم على التواصل مع سوريا.
قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه لمس خلال مباحثاته مع مسؤولين عرب وأميركيين وأوروبيين "إمكانية للبدء باستكشاف مقاربة تدريجية للانفتاح على التواصل مع سوريا".
كشف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، يوم أمس الأحد، في تصريحات صحفية أعقبت لقاءه مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في دمشق، أنه استشف خلال مباحثاته مع مسؤولين عرب وأميركيين وأوروبيين وجود إمكانية لانفتاح بلادهم على التواصل مع سوريا.
"لمست خلال مباحثاتي مع مسؤولين عرب وأميركيين وأوروبيين إمكانية للبدء بمقاربة تدريجية للانفتاح على التواصل مع سوريا".