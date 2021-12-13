باكستان تسجل أول إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

وقال المعهد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إنه تأكد من "أن عينة من كراتشي أثارت الشكوك في الآونة الأخيرة هي بالفعل المتحور أوميكرون".وأضاف المعهد: "هذه أول حالة إصابة مؤكدة ولكن هناك متابعة مستمرة للعينات المشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد لتحديد الاتجاهات".وذكر مسؤول في وزارة الصحة يوم الخميس أن السلطات الباكستانية بدأت التقصي عن أول حالة يشتبه في إصابتها بالمتحور أوميكرون الأسبوع الماضي.وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون، الذي يهدد بزيادة في عدد حالات الإصابة، في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ.وخلال الشهر الجاري، فرضت باكستان قيودا على السفر من جنوب أفريقيا في أعقاب اكتشاف المتحور.
أعلن المعهد الوطني للصحة في باكستان، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بمتحور"أوميكرون" في مدينة كراتشي.
وقال المعهد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إنه تأكد من "أن عينة من كراتشي أثارت الشكوك في الآونة الأخيرة هي بالفعل المتحور أوميكرون".
وأضاف المعهد: "هذه أول حالة إصابة مؤكدة ولكن هناك متابعة مستمرة للعينات المشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد لتحديد الاتجاهات".
The NIH has been able to confirm (via whole genome sequencing) that a recently suspected sample from Karachi is indeed the ‘Omicron variant’ of SARS-CoV2. This is the first confirmed case but continued surveillance of suspected samples is in place to identify the trends.