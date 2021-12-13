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باكستان تسجل أول إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون
باكستان تسجل أول إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون
أعلن المعهد الوطني للصحة في باكستان، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بمتحور"أوميكرون" في مدينة كراتشي. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T12:21+0000
2021-12-13T12:21+0000
باكستان
أوميكرون
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وقال المعهد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إنه تأكد من "أن عينة من كراتشي أثارت الشكوك في الآونة الأخيرة هي بالفعل المتحور أوميكرون".وأضاف المعهد: "هذه أول حالة إصابة مؤكدة ولكن هناك متابعة مستمرة للعينات المشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد لتحديد الاتجاهات".وذكر مسؤول في وزارة الصحة يوم الخميس أن السلطات الباكستانية بدأت التقصي عن أول حالة يشتبه في إصابتها بالمتحور أوميكرون الأسبوع الماضي.وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون، الذي يهدد بزيادة في عدد حالات الإصابة، في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ.وخلال الشهر الجاري، فرضت باكستان قيودا على السفر من جنوب أفريقيا في أعقاب اكتشاف المتحور.
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باكستان, أوميكرون

باكستان تسجل أول إصابة مؤكدة بمتحور أوميكرون

12:21 GMT 13.12.2021
© AP Photo / K.M. Chaudaryالتعقيم و التطهير في إطار الإجراءات الوقائية ضد كورونا في باكستان، أبريل 2020
التعقيم و التطهير في إطار الإجراءات الوقائية ضد كورونا في باكستان، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / K.M. Chaudary
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أعلن المعهد الوطني للصحة في باكستان، اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بمتحور"أوميكرون" في مدينة كراتشي.
وقال المعهد في تغريدة على حسابه بموقع تويتر إنه تأكد من "أن عينة من كراتشي أثارت الشكوك في الآونة الأخيرة هي بالفعل المتحور أوميكرون".
وأضاف المعهد: "هذه أول حالة إصابة مؤكدة ولكن هناك متابعة مستمرة للعينات المشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد لتحديد الاتجاهات".
وذكر مسؤول في وزارة الصحة يوم الخميس أن السلطات الباكستانية بدأت التقصي عن أول حالة يشتبه في إصابتها بالمتحور أوميكرون الأسبوع الماضي.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أنه تم تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون، الذي يهدد بزيادة في عدد حالات الإصابة، في جنوب أفريقيا وهونغ كونغ.
وخلال الشهر الجاري، فرضت باكستان قيودا على السفر من جنوب أفريقيا في أعقاب اكتشاف المتحور.
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