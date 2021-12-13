بايدن ينعى مطربا مكسيكيا... "العالم الموسيقي فقد أيقونة"‏

وأكد بايدن عبر حسابه على موقع "تويتر" أن "العالم الموسيقي فقد أيقونة برحيل فرنانديز".وأضاف: "لقد صنعت موسيقى فيسنتي فرنانديز ذكريات للملايين، نرسل تعازينا لأسرته ولكل من أحبه، سيتم ذكر فيسنتي لأجيال قادمة".ويعتبر الراحل، فيسنتي فرنانديز، شخصية رمزية في موسيقى الرانشيرا، وكان يعاني من مضاعفات طبية بعد سقوطه في منزله، مما أدى إلى إصابة عموده الفقري العنقي، وتطلب خضوعه لعملية جراحية.وولد فرنانديز في ولاية خاليسكو الغربية، وامتدت كلماته عن الحب والحسرة لأكثر من 5 عقود، وتعتبر حياته المهنية الغزيرة على نطاق واسع جزءا أساسيا من الموسيقى الشعبية المكسيكية.وبملامحه التي يميزها شارب سميك وسوالف طويلة، قدم فيسنتي فرنانديز أغاني كلاسيكية شهيرة، مثل "Mujeres Divinas" و"Por Tu Maldito Amor"، وقدم عروضا موسيقية في أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.ومع حلول عام 2016، اعتزل فيسنتي فرنانديز المسرح بإحياء حفل نهائي يضم ما يقرب من 50 أغنية، والذي أقامه في ملعب "أزتيكا" في مكسيكو سيتي.