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https://arabic.sputniknews.com/20211213/بطريرك-السريان-الكاثوليك-الأنطاكي-يدعو-المسيحيين-في-شرق-سوريا-للتشبث-بأرضهم-ونبذ-الاحتلال-صور-1053875255.html
بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي يدعو المسيحيين في شرق سوريا للتشبث بأرضهم ونبذ الاحتلال.. صور
بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي يدعو المسيحيين في شرق سوريا للتشبث بأرضهم ونبذ الاحتلال.. صور
دعا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبى، بطريك السريان الكاثوليك الأنطاكي، جميع أبناء الطوائف المسيحية والديانات الأخرى في الجزيرة السورية... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T08:51+0000
2021-12-13T08:51+0000
العالم العربي
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وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن: "زيارتنا لهذه المدينة (الحسكة) هي مدعاة للفرح والسعادة، أولا للقائنا بأبناء طائفتنا ولنبث الفرح الحقيقي النابع من القلب والرجاء أن نبقى ثابتين رغم كل ماحل بهذه المنطقة من ويلات".وبين البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي أن منطقة الجزيرة السورية عانت خلال سنوات الحرب على سوريا من الكثير من الصعاب والعقبات وأشرسها الإرهاب التكفيري والاحتلال الأجنبي، والذي انتصر عليه سكان المنطقة نتيجة التعايش الحقيقي بين مكونات الجزيرة والدعم الحكومي والشعبي لأبناء المكونات.وطالب البطريرك من جميع أبناء الطوائف المسيحية خصوصاً السريان السكان الأصليون للمنطقة بالتشبث بالأرض، وكما دعا جميع المهاجرين والنازحين بضرورة العودة إلى بيوتهم ومدنهم في ظل الأمن والأمان، الذي تعيشها المنطقة، رغم وجود الاحتلال والميليشيات المسلحة، التي هدفها نسف تاريخ وحاضر المنطقة.وتابع البطريرك يوتان في حديثه لـ "سبوتنيك" أن "جميع الرعاة الكنائسيين في الجزيرة السورية يعيشون ويتشاركون مع أبنائنا الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، هو واجب ديني ووطني لجميع أبناء الجزيرة السورية الذين يعيشون التسامح والتعايش بكامل مقوماته وأهدافه منذ عشرات السنين".كما أوضح البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان أن "منطقة الجزيرة السورية وخصوصا محافظة الحسكة هي أرض الخير والعطاء وستبقى كما كانت، وسنعمل جميعاً أن تعود خيرات هذه المنطقة، التي تعتبر الخزان الغذائي والنفطي لجميع السوريين في كامل الجغرافية السورية".وأشار البطريرك إلى أنهم يصلون للقريبين والبعيدين وأن يحل السلام على جميع السوريين، لأن النزيف مؤلم خصوصا منطقة الجزيرة، التي تعتبر منطقة لقاء وتألف بين الجميع على اختلاف ديانتهم وطوائفهم واختلاف أعراقهم.هذا وجاء ذلك خلال الزيارة التفقدية الأولى للبطريرك خلال سنوات الحرب لرعايا مطرانية السريان الكاثوليك في محافظة الحسكة السورية، حيث احتفل مع رعايا الطائفة بقداس أقيم في مقر المطرانية، أمس الأحد 12 كانون الأول / ديسمبر، بحضور شعبي وديني ورسمي.
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العالم العربي

بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي يدعو المسيحيين في شرق سوريا للتشبث بأرضهم ونبذ الاحتلال.. صور

08:51 GMT 13.12.2021
© Sputnik . Attia Al-Attiaوقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Sputnik . Attia Al-Attia
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دعا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبى، بطريك السريان الكاثوليك الأنطاكي، جميع أبناء الطوائف المسيحية والديانات الأخرى في الجزيرة السورية بضرورة التمسك بأرض أبائهم وأجدادهم، وعدم السماح بتغيير ديمغرافية المنطقة لصالح دول محتلة وعدوة للشعب السوري.
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي لمراسل "سبوتنيك" في الحسكة إن: "زيارتنا لهذه المدينة (الحسكة) هي مدعاة للفرح والسعادة، أولا للقائنا بأبناء طائفتنا ولنبث الفرح الحقيقي النابع من القلب والرجاء أن نبقى ثابتين رغم كل ماحل بهذه المنطقة من ويلات".
© Sputnik . Attia Al-Attiaوقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي يدعو مسيحيي شرق سوريا للتشبث بأرضهم ونبذ الاحتلال، الحسكة، سوريا
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي يدعو مسيحيي شرق سوريا للتشبث بأرضهم ونبذ الاحتلال، الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي يدعو مسيحيي شرق سوريا للتشبث بأرضهم ونبذ الاحتلال، الحسكة، سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وبين البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي أن منطقة الجزيرة السورية عانت خلال سنوات الحرب على سوريا من الكثير من الصعاب والعقبات وأشرسها الإرهاب التكفيري والاحتلال الأجنبي، والذي انتصر عليه سكان المنطقة نتيجة التعايش الحقيقي بين مكونات الجزيرة والدعم الحكومي والشعبي لأبناء المكونات.
© Sputnik . Attia Al-Attiaوقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي يدعو مسيحيي شرق سوريا للتشبث بأرضهم ونبذ الاحتلال، الحسكة، سوريا
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي يدعو مسيحيي شرق سوريا للتشبث بأرضهم ونبذ الاحتلال، الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي يدعو مسيحيي شرق سوريا للتشبث بأرضهم ونبذ الاحتلال، الحسكة، سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وطالب البطريرك من جميع أبناء الطوائف المسيحية خصوصاً السريان السكان الأصليون للمنطقة بالتشبث بالأرض، وكما دعا جميع المهاجرين والنازحين بضرورة العودة إلى بيوتهم ومدنهم في ظل الأمن والأمان، الذي تعيشها المنطقة، رغم وجود الاحتلال والميليشيات المسلحة، التي هدفها نسف تاريخ وحاضر المنطقة.
© Sputnik . Attia Al-Attiaوقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وتابع البطريرك يوتان في حديثه لـ "سبوتنيك" أن "جميع الرعاة الكنائسيين في الجزيرة السورية يعيشون ويتشاركون مع أبنائنا الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، هو واجب ديني ووطني لجميع أبناء الجزيرة السورية الذين يعيشون التسامح والتعايش بكامل مقوماته وأهدافه منذ عشرات السنين".
© Sputnik . Attia Al-Attiaوقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
كما أوضح البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان أن "منطقة الجزيرة السورية وخصوصا محافظة الحسكة هي أرض الخير والعطاء وستبقى كما كانت، وسنعمل جميعاً أن تعود خيرات هذه المنطقة، التي تعتبر الخزان الغذائي والنفطي لجميع السوريين في كامل الجغرافية السورية".
© Sputnik . Attia Al-Attiaوقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
وأشار البطريرك إلى أنهم يصلون للقريبين والبعيدين وأن يحل السلام على جميع السوريين، لأن النزيف مؤلم خصوصا منطقة الجزيرة، التي تعتبر منطقة لقاء وتألف بين الجميع على اختلاف ديانتهم وطوائفهم واختلاف أعراقهم.
© Sputnik . Attia Al-Attiaوقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
وقال البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلي الطوبي، الحسكة، سوريا
© Sputnik . Attia Al-Attia
هذا وجاء ذلك خلال الزيارة التفقدية الأولى للبطريرك خلال سنوات الحرب لرعايا مطرانية السريان الكاثوليك في محافظة الحسكة السورية، حيث احتفل مع رعايا الطائفة بقداس أقيم في مقر المطرانية، أمس الأحد 12 كانون الأول / ديسمبر، بحضور شعبي وديني ورسمي.
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