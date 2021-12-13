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https://arabic.sputniknews.com/20211213/بوريل-يؤكد-على-تجنب-المواجهات-العسكرية-في-أوكرانيا-ويعلن-كبح-موجات-الهجرة-1053900122.html
بوريل يؤكد على تجنب المواجهات العسكرية في أوكرانيا ويعلن كبح موجات الهجرة
بوريل يؤكد على تجنب المواجهات العسكرية في أوكرانيا ويعلن كبح موجات الهجرة
أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الجهود الدبلوماسية للاتحاد أثمرت وقف تدفق المهاجرين إلى بيلاروس ثم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T17:16+0000
2021-12-13T17:16+0000
روسيا
رصد عسكري
الاتحاد الأوروبي
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ومن جانب آخر، حذر بوريل من خطورة نشوب أي مواجهة عسكرية في أوكرانيا، قائلًا: "علينا منع أي مواجهات عسكرية في أوكرانيا لأنها إن وقعت فسيكون من الصعب احتواؤها".وقال بوريل، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد اليوم الاثنين، في بروكسل، "تحركاتنا الدبلوماسية المكثفة أفلحت في وقف تدفق المهاجرين من دول ثالثة إلى بيلاروس ثم إلى الاتحاد الأوروبي".وأضاف بوريل أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "لم تكن نواياه حسنة، والآن هو من يواجه مشكلة كبيرة".واستبعد بوريل، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا؛ جاء ذلك في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد.وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، آخر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للعام الجاري 2021.ويذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتهمان روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات؛ معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على حدود روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/زاخاروفا-دول-غربية-نقلت-مسلحين-مدربين-إلى-أوكرانيا-1053866912.html
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روسيا, رصد عسكري, الاتحاد الأوروبي

بوريل يؤكد على تجنب المواجهات العسكرية في أوكرانيا ويعلن كبح موجات الهجرة

17:16 GMT 13.12.2021
© REUTERS / DALATI NOHRAجوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / DALATI NOHRA
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أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الجهود الدبلوماسية للاتحاد أثمرت وقف تدفق المهاجرين إلى بيلاروس ثم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
ومن جانب آخر، حذر بوريل من خطورة نشوب أي مواجهة عسكرية في أوكرانيا، قائلًا: "علينا منع أي مواجهات عسكرية في أوكرانيا لأنها إن وقعت فسيكون من الصعب احتواؤها".

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد اليوم الاثنين، في بروكسل، "تحركاتنا الدبلوماسية المكثفة أفلحت في وقف تدفق المهاجرين من دول ثالثة إلى بيلاروس ثم إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضاف بوريل أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "لم تكن نواياه حسنة، والآن هو من يواجه مشكلة كبيرة".
واستبعد بوريل، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا؛ جاء ذلك في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
زاخاروفا: دول غربية نقلت مسلحين مدربين إلى أوكرانيا
أمس, 20:58 GMT
وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، آخر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للعام الجاري 2021.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتهمان روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات؛ معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على حدود روسيا.
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