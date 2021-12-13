بوريل يؤكد على تجنب المواجهات العسكرية في أوكرانيا ويعلن كبح موجات الهجرة

ومن جانب آخر، حذر بوريل من خطورة نشوب أي مواجهة عسكرية في أوكرانيا، قائلًا: "علينا منع أي مواجهات عسكرية في أوكرانيا لأنها إن وقعت فسيكون من الصعب احتواؤها".وقال بوريل، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد اليوم الاثنين، في بروكسل، "تحركاتنا الدبلوماسية المكثفة أفلحت في وقف تدفق المهاجرين من دول ثالثة إلى بيلاروس ثم إلى الاتحاد الأوروبي".وأضاف بوريل أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو "لم تكن نواياه حسنة، والآن هو من يواجه مشكلة كبيرة".واستبعد بوريل، اليوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية الوضع في أوكرانيا؛ جاء ذلك في اجتماع مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد.وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، آخر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للعام الجاري 2021.ويذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتهمان روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات؛ معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على حدود روسيا.
وتستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، آخر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي للعام الجاري 2021.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتهمان روسيا بالتحضير لغزو أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، في عدة مناسبات؛ معتبرة أن هذه الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف شمال الأطلسي (ناتو) على حدود روسيا.