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https://arabic.sputniknews.com/20211213/تامر-حسني-يقدم-تقنية-الهولوغرام-لأول-مرة-في-حفلاته-فيديو-1053890440.html
تامر حسني يقدم تقنية الهولوغرام لأول مرة في حفلاته... فيديو
تامر حسني يقدم تقنية الهولوغرام لأول مرة في حفلاته... فيديو
استعان الفنان المصري تامر حسنى بتقنية الهولوغرام لأول مرة في حفلاته، وذلك خلال الحفل الذي قدمه، أمس الأحد، في جامعة مصر بحضور الآلآف من الطلاب. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T13:43+0000
2021-12-13T13:43+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وأضفت تقنية الهولوغرام رونقا على المسرح الذي بلغت مساحته 70 مترا، وخلال الحفل قدم تامر حسني مجموعة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، مثل "كل مرة أشوفك فيها"، و"كفاياك أعذار"، و"معنديش في الحب هزار"، وغيرها.كما قدم تامر العديد من الفقرات المميزة التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور كثيرا في تجربة جديدة جمعت بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية لمدة تجاوزت الساعتين متواصلتين، كما استمتع الجمهور بفقرات قدمتها الفرقة الاستعراضية بشكل مبهرة على المسرح طوال الحفل.وفي وقت سابق، قال تامر حسني، إن مصر بها معالم أثرية عظيمة، وذلك بعدما أحيا حفلا غنائيا بقصر عابدين، يوم السبت الماضي، حيث نشر صورة على "إنستغرام"، أثناء وجوده داخل قصر عابدين وأعرب عن سعادته لإحياء ذلك الحفل الغنائي.وقال حسني إن الصورة من حفل بقصر عابدين، مشيرا إلى الحضور العظيم وشرف الغناء في هذا القصر، الذي يمثل أحد معالم مصر الأثرية العظيمة.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
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أخبار الفنانين في مصر

تامر حسني يقدم تقنية الهولوغرام لأول مرة في حفلاته... فيديو

13:43 GMT 13.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHالمطرب المصري تامر حسني يحيي حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، القاهرة، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
المطرب المصري تامر حسني يحيي حفل ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، القاهرة، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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استعان الفنان المصري تامر حسنى بتقنية الهولوغرام لأول مرة في حفلاته، وذلك خلال الحفل الذي قدمه، أمس الأحد، في جامعة مصر بحضور الآلآف من الطلاب.
وأضفت تقنية الهولوغرام رونقا على المسرح الذي بلغت مساحته 70 مترا، وخلال الحفل قدم تامر حسني مجموعة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، مثل "كل مرة أشوفك فيها"، و"كفاياك أعذار"، و"معنديش في الحب هزار"، وغيرها.
كما قدم تامر العديد من الفقرات المميزة التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور كثيرا في تجربة جديدة جمعت بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية لمدة تجاوزت الساعتين متواصلتين، كما استمتع الجمهور بفقرات قدمتها الفرقة الاستعراضية بشكل مبهرة على المسرح طوال الحفل.
وفي وقت سابق، قال تامر حسني، إن مصر بها معالم أثرية عظيمة، وذلك بعدما أحيا حفلا غنائيا بقصر عابدين، يوم السبت الماضي، حيث نشر صورة على "إنستغرام"، أثناء وجوده داخل قصر عابدين وأعرب عن سعادته لإحياء ذلك الحفل الغنائي.
وقال حسني إن الصورة من حفل بقصر عابدين، مشيرا إلى الحضور العظيم وشرف الغناء في هذا القصر، الذي يمثل أحد معالم مصر الأثرية العظيمة.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
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