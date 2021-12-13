تامر حسني يقدم تقنية الهولوغرام لأول مرة في حفلاته... فيديو

وأضفت تقنية الهولوغرام رونقا على المسرح الذي بلغت مساحته 70 مترا، وخلال الحفل قدم تامر حسني مجموعة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، مثل "كل مرة أشوفك فيها"، و"كفاياك أعذار"، و"معنديش في الحب هزار"، وغيرها.كما قدم تامر العديد من الفقرات المميزة التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور كثيرا في تجربة جديدة جمعت بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية لمدة تجاوزت الساعتين متواصلتين، كما استمتع الجمهور بفقرات قدمتها الفرقة الاستعراضية بشكل مبهرة على المسرح طوال الحفل.وفي وقت سابق، قال تامر حسني، إن مصر بها معالم أثرية عظيمة، وذلك بعدما أحيا حفلا غنائيا بقصر عابدين، يوم السبت الماضي، حيث نشر صورة على "إنستغرام"، أثناء وجوده داخل قصر عابدين وأعرب عن سعادته لإحياء ذلك الحفل الغنائي.وقال حسني إن الصورة من حفل بقصر عابدين، مشيرا إلى الحضور العظيم وشرف الغناء في هذا القصر، الذي يمثل أحد معالم مصر الأثرية العظيمة.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار الفنانين في مصر.
استعان الفنان المصري تامر حسنى بتقنية الهولوغرام لأول مرة في حفلاته، وذلك خلال الحفل الذي قدمه، أمس الأحد، في جامعة مصر بحضور الآلآف من الطلاب.
وأضفت تقنية الهولوغرام رونقا على المسرح الذي بلغت مساحته 70 مترا، وخلال الحفل قدم تامر حسني مجموعة متنوعة ومختلفة من أشهر أغانيه، مثل "كل مرة أشوفك فيها"، و"كفاياك أعذار"، و"معنديش في الحب هزار"، وغيرها.
كما قدم تامر العديد من الفقرات المميزة التي لاقت استحسان وتفاعل الجمهور كثيرا في تجربة جديدة جمعت بين الموسيقى والغناء والعروض التفاعلية لمدة تجاوزت الساعتين متواصلتين، كما استمتع الجمهور بفقرات قدمتها الفرقة الاستعراضية بشكل مبهرة على المسرح طوال الحفل.
وفي وقت سابق، قال تامر حسني، إن مصر بها معالم أثرية عظيمة، وذلك بعدما أحيا حفلا غنائيا بقصر عابدين، يوم السبت الماضي، حيث نشر صورة على "إنستغرام"، أثناء وجوده داخل قصر عابدين وأعرب عن سعادته لإحياء ذلك الحفل الغنائي.
وقال حسني إن الصورة من حفل بقصر عابدين، مشيرا إلى الحضور العظيم وشرف الغناء في هذا القصر، الذي يمثل أحد معالم مصر الأثرية العظيمة.