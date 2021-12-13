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https://arabic.sputniknews.com/20211213/تشاووش-أوغلو-تركيا-وأرمينيا-تعتزمان-تبادل-تعيين-مبعوثين-كخطوة-لتطبيع-العلاقات-بين-البلدين-1053903873.html
تشاووش أوغلو: تركيا وأرمينيا تعتزمان تبادل تعيين مبعوثين كخطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين
تشاووش أوغلو: تركيا وأرمينيا تعتزمان تبادل تعيين مبعوثين كخطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين
أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا وأرمينيا ستعينان قريبا مبعوثين خاصين للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T18:47+0000
2021-12-13T19:12+0000
تركيا
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أنقرة - سبوتنيك. وشهدت العلاقات بين البلدين توترا كبيرا خلال الحرب التي دارت بين أرمينيا وأذربيجان ودعمت فيها أنقرة الأخيرة.وقال تشاووش أوغلو خلال جلسة أمام البرلمان: "لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، سوف نعين قريبا مبعوثين خاصين بشكل متبادل"، مضيفا أنه سوف يتم استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر" بين الجانبين.وتجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020؛ لكن توصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية روسية، وكانت تركيا داعمة لأذربيجان في الحرب.
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تشاووش أوغلو: تركيا وأرمينيا تعتزمان تبادل تعيين مبعوثين كخطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين

18:47 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 19:12 GMT 13.12.2021)
© AP Photo / Petros Giannakourisوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Petros Giannakouris
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا وأرمينيا ستعينان قريبا مبعوثين خاصين للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين.
أنقرة - سبوتنيك. وشهدت العلاقات بين البلدين توترا كبيرا خلال الحرب التي دارت بين أرمينيا وأذربيجان ودعمت فيها أنقرة الأخيرة.
وقال تشاووش أوغلو خلال جلسة أمام البرلمان: "لتطبيع العلاقات مع أرمينيا، سوف نعين قريبا مبعوثين خاصين بشكل متبادل"، مضيفا أنه سوف يتم استئناف رحلات الطيران العارض "الشارتر" بين الجانبين.
وأوضح أن بلاده ستنسق هذه الخطوات مع أذربيجان.
وتجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، في نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2020؛ لكن توصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية روسية، وكانت تركيا داعمة لأذربيجان في الحرب.
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