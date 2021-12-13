تنشط الهرمونات... الأطعمة المثالية للغدة الدرقية

تقول ريل: من أجل الأداء الطبيعي للغدة الدرقية، هناك حاجة إلى اليود، الذي يمكننا الحصول عليه من الأعشاب البحرية، والمأكولات البحرية، والجوز.وتضيف: التيروزين ضروري لإنتاج الحد الطبيعي من الهرمونات، توجد هذه الأحماض الأمينية في الأفوكادو والكيوي والتين والمشمش والموز، وبالإضافة لذلك فإن السيلينيوم ضروري لإنتاج الهرمونات T3 وT4، ويمكن الحصول عليه من الجوز.
أدرجت إخصائية التغذية إيرينا ريل قائمة بأفضل المنتجات لتزويد الجسم باليود، وتنظيم عمل الغدة الدرقية.
تقول ريل: من أجل الأداء الطبيعي للغدة الدرقية، هناك حاجة إلى اليود، الذي يمكننا الحصول عليه من الأعشاب البحرية، والمأكولات البحرية، والجوز.
وتضيف: التيروزين ضروري لإنتاج الحد الطبيعي من الهرمونات، توجد هذه الأحماض الأمينية في الأفوكادو والكيوي والتين والمشمش والموز، وبالإضافة لذلك فإن السيلينيوم ضروري لإنتاج الهرمونات T3 وT4، ويمكن الحصول عليه من الجوز.