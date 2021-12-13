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تنشط الهرمونات... الأطعمة المثالية للغدة الدرقية
تنشط الهرمونات... الأطعمة المثالية للغدة الدرقية
أدرجت إخصائية التغذية إيرينا ريل قائمة بأفضل المنتجات لتزويد الجسم باليود، وتنظيم عمل الغدة الدرقية. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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تقول ريل: من أجل الأداء الطبيعي للغدة الدرقية، هناك حاجة إلى اليود، الذي يمكننا الحصول عليه من الأعشاب البحرية، والمأكولات البحرية، والجوز.وتضيف: التيروزين ضروري لإنتاج الحد الطبيعي من الهرمونات، توجد هذه الأحماض الأمينية في الأفوكادو والكيوي والتين والمشمش والموز، وبالإضافة لذلك فإن السيلينيوم ضروري لإنتاج الهرمونات T3 وT4، ويمكن الحصول عليه من الجوز.
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مجتمع, تغذية, صحة

تنشط الهرمونات... الأطعمة المثالية للغدة الدرقية

05:42 GMT 13.12.2021
© Photo / Pixabayأسماك سمك وجبة
أسماك سمك وجبة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Photo / Pixabay
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أدرجت إخصائية التغذية إيرينا ريل قائمة بأفضل المنتجات لتزويد الجسم باليود، وتنظيم عمل الغدة الدرقية.
تقول ريل: من أجل الأداء الطبيعي للغدة الدرقية، هناك حاجة إلى اليود، الذي يمكننا الحصول عليه من الأعشاب البحرية، والمأكولات البحرية، والجوز.
وتضيف: التيروزين ضروري لإنتاج الحد الطبيعي من الهرمونات، توجد هذه الأحماض الأمينية في الأفوكادو والكيوي والتين والمشمش والموز، وبالإضافة لذلك فإن السيلينيوم ضروري لإنتاج الهرمونات T3 وT4، ويمكن الحصول عليه من الجوز.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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