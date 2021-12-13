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https://arabic.sputniknews.com/20211213/جيران-وأبناء-عم-بينيت-العلاقات-مع-الإمارات-تشمل-كل-مجال-ممكن-1053872556.html
"جيران وأبناء عم"... بينيت: العلاقات مع الإمارات تشمل كل مجال ممكن
"جيران وأبناء عم"... بينيت: العلاقات مع الإمارات تشمل كل مجال ممكن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يزور الإمارات حاليا، إن العلاقات التي تربط بلاده مع الدولة الخليجية تشمل "كل مجال ممكن". 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T07:30+0000
2021-12-13T07:30+0000
الإمارات
محمد بن زايد
نفتالي بينيت
إسرائيل
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جاء ذلك في مقابلة أجراها محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) مع بينيت، تم نشرها اليوم الإثنين.وقال بينيت تعليقا على زيارته، التي تعتبر الأولى من نوعها كأول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات: "برأيي، هذه ماهية السلام والواقع الجديد الذي تشهده هذه المنطقة ونحن نعمل معا على ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا".ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما عرفت بـ "اتفاقية إبراهيم للسلام"، ومنذ ذلك الوقت تم توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات بين تل أبيب وأبوظبي.وفيما يتعلق بانعكاس الاتقاق بين البلدين على تحقيق الشراكة الاقتصادية قال بينيت: "العلاقات بين الدولتين توطدت في كافة المجالات وأنا مرتاح جدا بذلك إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والسايبر، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران وغير ذلك وأنا أتطلع لاستمرار تطور العلاقات وتوطيدها".وأشار إلى أن "قيم التسامح والسلام والحوار مشتركة (بين إسرائيل والإمارات) ولذلك نشأت الصداقة التي تجمعنا وتطورت بهذه السرعة الفائقة".وتابع رئيس وزراء إسرائيل: "العلاقات التي تربطنا بالإمارات العربية المتحدة تشمل كل مجال ممكن .. الوزارات الحكومية في الدولتين تعمل مع بعضها وكذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال كما وتقوم الوفود من كلا الجانبين بزيارات متبادلة".وأضاف : "أتوقع أن تظل علاقاتنا جيدة لاسيما في المجال الاقتصادي وبرأيي سيشكل التعاون في مجال الصحة والأمن الغذائي قسما رئيسيا من التعاون بيننا".وفي ختام حديثه قال بينيت: ومساء أمس الأحد، وصل بينيت إلى الإمارات، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق من اليوم الإثنين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لزيارة الإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/رئيس-وزراء-إسرائيل-يصل-أبوظبي-في-زيارة-هي-الأولى-من-نوعها-فيديو-1053866686.html
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الإمارات, محمد بن زايد, نفتالي بينيت, إسرائيل

"جيران وأبناء عم"... بينيت: العلاقات مع الإمارات تشمل كل مجال ممكن

07:30 GMT 13.12.2021
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / SPUTNIK
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يزور الإمارات حاليا، إن العلاقات التي تربط بلاده مع الدولة الخليجية تشمل "كل مجال ممكن".
جاء ذلك في مقابلة أجراها محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) مع بينيت، تم نشرها اليوم الإثنين.
وقال بينيت تعليقا على زيارته، التي تعتبر الأولى من نوعها كأول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات: "برأيي، هذه ماهية السلام والواقع الجديد الذي تشهده هذه المنطقة ونحن نعمل معا على ضمان مستقبل أفضل لأطفالنا".
زعيم حزب يمينا نفتالي بينيت في الكنيست، القدس، 30 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
رئيس وزراء إسرائيل يصل أبوظبي في زيارة هي الأولى من نوعها... فيديو
أمس, 20:46 GMT
ووقعت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات بالعاصمة الأمريكية واشنطن برعاية الرئيس السابق دونالد ترامب، فيما عرفت بـ "اتفاقية إبراهيم للسلام"، ومنذ ذلك الوقت تم توقيع عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات بين تل أبيب وأبوظبي.
وفيما يتعلق بانعكاس الاتقاق بين البلدين على تحقيق الشراكة الاقتصادية قال بينيت: "العلاقات بين الدولتين توطدت في كافة المجالات وأنا مرتاح جدا بذلك إذ تم إبرام العديد من اتفاقيات التعاون في مجالات التجارة، والأبحاث والتطوير، والسايبر، والصحة، والتربية والتعليم، والطيران وغير ذلك وأنا أتطلع لاستمرار تطور العلاقات وتوطيدها".
وأشار إلى أن "قيم التسامح والسلام والحوار مشتركة (بين إسرائيل والإمارات) ولذلك نشأت الصداقة التي تجمعنا وتطورت بهذه السرعة الفائقة".
وتابع رئيس وزراء إسرائيل: "العلاقات التي تربطنا بالإمارات العربية المتحدة تشمل كل مجال ممكن .. الوزارات الحكومية في الدولتين تعمل مع بعضها وكذلك العديد من الشركات ورجال الأعمال كما وتقوم الوفود من كلا الجانبين بزيارات متبادلة".
وأضاف : "أتوقع أن تظل علاقاتنا جيدة لاسيما في المجال الاقتصادي وبرأيي سيشكل التعاون في مجال الصحة والأمن الغذائي قسما رئيسيا من التعاون بيننا".
وفي ختام حديثه قال بينيت:
"الرسالة التي ألتمس توجيهها إلى قادة الإمارات العربية المتحدة وإلى المواطنين الإماراتيين أن الشراكة والصداقة بيننا طبيعيتان. نحن جيران وأبناء عم".
ومساء أمس الأحد، وصل بينيت إلى الإمارات، حيث كان في استقباله وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ومن المقرر أن يلتقي في وقت لاحق من اليوم الإثنين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الذي دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لزيارة الإمارات.
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