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حركة النهضة تعلق على قرارات الرئيس التونسي: "اعتداء سافر" وخطابه "تقسيمي وتحريضي"
حركة النهضة تعلق على قرارات الرئيس التونسي: "اعتداء سافر" وخطابه "تقسيمي وتحريضي"
علقت حركة النهضة التونسية، مساء اليوم الاثنين، على خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد وقراره بشأن تمديد تجميد أعمال البرلمان لسنة كاملة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T21:31+0000
2021-12-13T21:31+0000
أخبار تونس اليوم
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واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، في تصريحات مع قناة المملكة الأردنية، قرار الرئيس التونسي بـ"الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.وأعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/ كانون الثاني 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل.
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حركة النهضة تعلق على قرارات الرئيس التونسي: "اعتداء سافر" وخطابه "تقسيمي وتحريضي"

21:31 GMT 13.12.2021
© Sputnikبعد ترشيح راشد الغنوشي للانتخابات البرلمانية.. هل انتهت الخلافات داخل حركة النهضة؟
بعد ترشيح راشد الغنوشي للانتخابات البرلمانية.. هل انتهت الخلافات داخل حركة النهضة؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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علقت حركة النهضة التونسية، مساء اليوم الاثنين، على خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد وقراره بشأن تمديد تجميد أعمال البرلمان لسنة كاملة.
واعتبر نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، في تصريحات مع قناة المملكة الأردنية، قرار الرئيس التونسي بـ"الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".
وأكد أن إجراءات الرئيس قيس سعيّد بلا سند دستوري أو قانوني، واصفا خطابه بـ"التقسيمي والتحريضي".
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.
وأعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير/ كانون الثاني 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس/ آذار المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز المقبل.
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