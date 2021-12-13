خبير عسكري: ما حصل في مخيم البرج الشمالي في لبنان بالغ الخطورة ويفرض معالجة سريعة
خبير عسكري: ما حصل في مخيم البرج الشمالي في لبنان بالغ الخطورة ويفرض معالجة سريعة
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:ويشير حطيط إلى أن "السؤال الذي يثير الريبة حقيقة أو متاهات الشك، هو هل أن هذا الحدث، (تحريك الأمن في الجنوب بالمخيمات الفلسطينية مع قابلية تمدده إلى خارج المخيمات)، هو ضمن الخطة المحكمة التي وضعت لمواجهة سلاح المقاومة أو للحرب على سلاح المقاومة؟، لذلك نحن ننظر بعين الشك والريبة الكبيرة لما حدث، ويفرض هذا الأمر المعالجة السريعة حتى لا تستعر النار وتتمدد".ولفت حطيط إلى أنه لا يستبعد مطلقا أن تتكرر مثل هذه الأحداث، لأن الذي حصل لم يكن له مبرر، ولم يكن نتيجة لسبب، إنما كان بدم بارد، وإرادة واضحة بأن يفتعل مشكلة وتجري عملية قتل.ونوه حطيط أنه "خشية تكرار ما حصل، يجب اللجوء السريع إلى وضع منظومة ضبط وملاحقة، من قبل الفلسطينيين أنفسهم، وبمشاركة فاعلة وبتوجيه فاعل من الدولة اللبنانية، وبالتالي على الطرفين الفلسطينيين واللبنانيين وخاصة الدولة اللبنانية وأيضا حلفاء الفلسطينيين أن يسارعوا جميعا إلى بلورة منظومة ضبط وملاحقة لمنع تكرار ما حصل، وإلا كانت العواقب وخيمة جدا وتحقق أغراض أعداء المقاومة".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...إعداد وتقديم: عماد الطفيلي.
تسود حالة من التوتر الأمني الشديد في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بعد تطور إشكال وقع أمس الأحد، أدى إلى سقوط عدة قتلى وجرحى، خلال تشييع قتيل لـ"حماس" قضى في انفجار وقع في مخيم برج الشمالي جنوبي لبنان.
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الشأن:
إن "ما حصل في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان بالأمس هو أمر بالغ الخطورة، خاصة وأن النار أطلقت بدم بارد من قبل عنصر ينتمي إلى السلطة الفلسطينية على المشيعين، وهذا الأمر يثير باب الشك الكبير ويطرح السؤال هل هناك قرار بتحريك الأمر في المخيمات".
ويشير حطيط إلى أن "السؤال الذي يثير الريبة حقيقة أو متاهات الشك، هو هل أن هذا الحدث، (تحريك الأمن في الجنوب بالمخيمات الفلسطينية مع قابلية تمدده إلى خارج المخيمات)، هو ضمن الخطة المحكمة التي وضعت لمواجهة سلاح المقاومة أو للحرب على سلاح المقاومة؟، لذلك نحن ننظر بعين الشك والريبة الكبيرة لما حدث، ويفرض هذا الأمر المعالجة السريعة حتى لا تستعر النار وتتمدد".
ولفت حطيط إلى أنه لا يستبعد مطلقا أن تتكرر مثل هذه الأحداث، لأن الذي حصل لم يكن له مبرر، ولم يكن نتيجة لسبب، إنما كان بدم بارد، وإرادة واضحة بأن يفتعل مشكلة وتجري عملية قتل.
ونوه حطيط أنه "خشية تكرار ما حصل، يجب اللجوء السريع إلى وضع منظومة ضبط وملاحقة، من قبل الفلسطينيين أنفسهم، وبمشاركة فاعلة وبتوجيه فاعل من الدولة اللبنانية، وبالتالي على الطرفين الفلسطينيين واللبنانيين وخاصة الدولة اللبنانية وأيضا حلفاء الفلسطينيين أن يسارعوا جميعا إلى بلورة منظومة ضبط وملاحقة لمنع تكرار ما حصل، وإلا كانت العواقب وخيمة جدا وتحقق أغراض أعداء المقاومة".