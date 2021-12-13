"خطوة بخطوة".. مقاربة جديدة لإحياء المفاوضات السورية.. وبينيت يزور الإمارات لأول مرة
"خطوة بخطوة".. مقاربة جديدة لإحياء المفاوضات السورية.. وبينيت يزور الإمارات لأول مرة
أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أن هناك إمكانية الآن لبدء استكشاف مقاربة خطوة بخطوة لإحياء المفاوضات السورية.
بيدرسون يقترح مقاربة 'خطوة بخطوة' لإحياء المفاوضات السورية
أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون خلال زيارة إلى دمشق، الأحد 12 ديسمبر كانون الأول، عن إمكانية طرح مقاربات جديدة تتيح إحراز تقدم في العملية السياسية بعد محادثات أجراها مع دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة.
وأضاف بعد لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أنه "بعد نقاشات عميقة مع الأمريكيين والأوروبيين، فإن هناك إمكانية الآن لبدء استكشاف مقاربة خطوة بخطوة، أي أن تضع على الطاولة خطوات محددة بدقة على أمل أن يبدأ بناء بعض الثقة".
وأشار إلى "أن هناك إمكانية أخرى للبدء في استكشاف السبل الممكنة وللبدء في المضي قدما في هذه العملية"، معربا عن أمله أن تنتقل تلك المباحثات إلى جنيف "في المستقبل القريب".
في هذا السياق، قال الباحث الاستراتيجي السوري، العميد هيثم حسون، إن "مقاربة بيدرسون تختلف في الشكل فقط، وليس المضمون"، مشيرا إلى أنه يريد من دمشق تقديم تنازلات تتمثل في عودة من يمثلون مصالح دول معادية، وذلك من أجل الوصول إلى أهداف جري العمل على تحقيقها بالحرب".
وأعرب حسون عن توقعاته بأن "مبادرة بيدرسزن الجدية لن تحظى بالنجاح، وأن الحكومة السورية لا يمكن أن تقبل بذات الشروط التي كانت تفرض منذ بداية الحرب".
بينيت في أبوظبي في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للإمارات يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي اليوم
التقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات حاليا في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للبلد الخليجي.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن اللقاء بحث "تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجالات التجارة والاقتصاد"، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يلتقي بينيت بوزراء الصناعة والتكنولوجيا العالية والثقافة الإماراتيين أيضا.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن "العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مستقرة في جميع المجالات، معربا عن تطلعاته إلى "زيادة تطوير هذه العلاقة واستقرارها".
في هذا الصدد، قال رئيس المنظمة العربية للدراسات، سمير راغب، إن الجانب الاقتصادي هو الغالب على زيارة بينت للإمارات، وهو الذي كان في البداية الدافع الأول لاتفاق ابراهام بين الإمارات مع إسرائيل.
وأكد راغب أن "ملف إيران سيطرح في هذه الزيارة، خاصة بعد زيارة مستشار الأمن القومي الإيراني للإمارات، وتخفيف التصعيد بين الإمارات وإيران"، مشيرا إلى أن "طرح التصعيد العسكري الذي تقدمه إسرائيل ضد إيران لن يكون مقبولا لدي الإمارات، التي تسعى إلى تصفير المشاكل، وقد بدأت في هذا الإطار بالتقارب مع تركيا وإيران وحل المشكلات مع قطر".
السعودية تخفض الإنفاق العسكري أكثر من 10% في عام 2022
قررت المملكة العربية السعودية خفض الإنفاق العسكري للمملكة في العام 2022 المالي بأكثر من 10% مقارنة مع ما كان عليه في 2021، حسب الميزانية التي تبناها الأحد مجلس الوزراء للبلاد.
وأفاد بيان الميزانية السعودية بأن حكومة المملكة تعتزم تخصيص 171 مليار ريال (45.58 مليار دولار) للإنفاق العسكري في 2022، في انخفاض بواقع 10.2% مقارنة مع تقديرات الإنفاق البالغة 190 مليار ريال في 2021.
وأشار البيان إلى أن السعودية أنفقت 201 مليار ريال على قواتها المسلحة في2020، في إشارة إلى أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع.
في هذا الإطار، قال الخبير الاستراتيجي السعودي، اللواء ركن طيار، عبدالله غانم القحطاني، إن تخفيض الميزانية العسكرية للسعودية العام المقبل، "ٌقرار منظم وجاء حسب جداول زمنية، وضمن خطة المملكة لإعادة هيكلة القوات المسلحة وهي متمكنة من أداء ادوارها لمحاربة الإرهاب والقيام بمسؤوليتها الوطنية".
وأشار إلى أن "المملكة لديها فائض في الموازنة، لكن لاتوجد حاجة لمزيد من الانفاق، لان بناها التحتية مكتملة، وقواتها لمسلحة في وضع جيد وعلاقاتها الدولية جيدة".
واعتبر القحطاني أن "الوضع في اليمن ليس له دخل في تخفيض الموازنة"، مؤكدا أن "الموقف السعودي من اليمن لن يتغير، والعمليات هناك لن تتراجع، لأن الوضع في اليمن ضمن اهتمامات المملكة لمحاربة الإرهاب".
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تقديم: جيهان لطفي، وإعداد: أيمن سنبل