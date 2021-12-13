https://arabic.sputniknews.com/20211213/خطوة-بخطوة-مقاربة-جديدة-لإحياء-المفاوضات-السورية-وبينيت-يزور-الإمارات-لأول-مرة-1053895604.html

"خطوة بخطوة".. مقاربة جديدة لإحياء المفاوضات السورية.. وبينيت يزور الإمارات لأول مرة

"خطوة بخطوة".. مقاربة جديدة لإحياء المفاوضات السورية.. وبينيت يزور الإمارات لأول مرة

أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون أن هناك إمكانية الآن لبدء استكشاف مقاربة خطوة بخطوة لإحياء المفاوضات السورية. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T14:53+0000

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عالم سبوتنيك

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"خطوة بخطوة".. مقاربة جديدة لإحياء المفاوضات السورية.. وبينيت يزور الإمارات لأول مرة "خطوة بخطوة".. مقاربة جديدة لإحياء المفاوضات السورية.. وبينيت يزور الإمارات لأول مرة

بيدرسون يقترح مقاربة 'خطوة بخطوة' لإحياء المفاوضات السوريةأعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون خلال زيارة إلى دمشق، الأحد 12 ديسمبر كانون الأول، عن إمكانية طرح مقاربات جديدة تتيح إحراز تقدم في العملية السياسية بعد محادثات أجراها مع دول عربية وأوروبية والولايات المتحدة.وأشار إلى "أن هناك إمكانية أخرى للبدء في استكشاف السبل الممكنة وللبدء في المضي قدما في هذه العملية"، معربا عن أمله أن تنتقل تلك المباحثات إلى جنيف "في المستقبل القريب".وأعرب حسون عن توقعاته بأن "مبادرة بيدرسزن الجدية لن تحظى بالنجاح، وأن الحكومة السورية لا يمكن أن تقبل بذات الشروط التي كانت تفرض منذ بداية الحرب".بينيت في أبوظبي في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للإمارات يلتقي خلالها ولي عهد أبوظبي اليومالتقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يزور الإمارات حاليا في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للبلد الخليجي.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات الرسمية، إن "العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة مستقرة في جميع المجالات، معربا عن تطلعاته إلى "زيادة تطوير هذه العلاقة واستقرارها".وأكد راغب أن "ملف إيران سيطرح في هذه الزيارة، خاصة بعد زيارة مستشار الأمن القومي الإيراني للإمارات، وتخفيف التصعيد بين الإمارات وإيران"، مشيرا إلى أن "طرح التصعيد العسكري الذي تقدمه إسرائيل ضد إيران لن يكون مقبولا لدي الإمارات، التي تسعى إلى تصفير المشاكل، وقد بدأت في هذا الإطار بالتقارب مع تركيا وإيران وحل المشكلات مع قطر".السعودية تخفض الإنفاق العسكري أكثر من 10% في عام 2022قررت المملكة العربية السعودية خفض الإنفاق العسكري للمملكة في العام 2022 المالي بأكثر من 10% مقارنة مع ما كان عليه في 2021، حسب الميزانية التي تبناها الأحد مجلس الوزراء للبلاد.وأشار البيان إلى أن السعودية أنفقت 201 مليار ريال على قواتها المسلحة في2020، في إشارة إلى أن كلفة الصراع العسكري في اليمن بدأت تتراجع.وأشار إلى أن "المملكة لديها فائض في الموازنة، لكن لاتوجد حاجة لمزيد من الانفاق، لان بناها التحتية مكتملة، وقواتها لمسلحة في وضع جيد وعلاقاتها الدولية جيدة".واعتبر القحطاني أن "الوضع في اليمن ليس له دخل في تخفيض الموازنة"، مؤكدا أن "الموقف السعودي من اليمن لن يتغير، والعمليات هناك لن تتراجع، لأن الوضع في اليمن ضمن اهتمامات المملكة لمحاربة الإرهاب".للمزيد يمكن متابعة عالم سبوتنيكتقديم: جيهان لطفي، وإعداد: أيمن سنبل

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