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https://arabic.sputniknews.com/20211213/دراسة-جرعتان-من-اللقاح-لا-تكفيان-للوقاية-من-الإصابة-بـأوميكرون-1053886796.html
دراسة: جرعتان من اللقاح لا تكفيان للوقاية من الإصابة بـ"أوميكرون"
دراسة: جرعتان من اللقاح لا تكفيان للوقاية من الإصابة بـ"أوميكرون"
أوضحت دراسة أجراها علماء بريطانيون أن نظام التطعيم بجرعتي لقاح للوقاية من كوفيد-19 لا يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة المتحور الجديد من فيروس كورونا... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T12:50+0000
2021-12-13T12:50+0000
مجتمع
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ونشرت وكالة "رويترز" نتائج دراسة لباحثين من جامعة أكسفورد البريطانية أعلنوها، اليوم الاثنين، حللوا فيها عينات من دماء المشاركين في دراسة كبيرة سبق أن حصلوا على جرعات من لقاحي أسترازينيكا-أكسفورد وفايرز-بيونتيك.وتأتي نتائج الدراسة بعد يوم من التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما قال إن جرعتين من اللقاح لن تكفيان لكبح المتحور أوميكرون.ونقل تلفزيون "سكاي" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن مريضا توفي بعد إصابته بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، ليكون بذلك أول وفاة بسبب المتحور الجديد في بريطانيا.وفي وقت لاحق، قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي رُصد في أكثر من 60 دولة يشكل "خطرا عالميا كبيرا" مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة.وفي الأمس، أكد مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبيرغ، أن 10 أيام ستكون كافية للتحقق من فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد السلالة الجديدة من كورونا "أوميكرون".وأكد مركز "غاماليا"، في وقت سابق، أن اللقاحين "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".فيما قيم رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، لقاح "سبوتنيك V" في مكافحة الطفرات الجينية الحالية وقال في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "لقاح "سبوتنيك V" هو الأكثر أمانًا وفعالية في العالم وسيحمي أيضًا من سلالة أوميكرون".تم اكتشاف سلالة أوميكرون الجديدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في بوتسوانا وجنوب أفريقيا. ولاحظ الباحثون أنه يختلف في ثلاثين طفرة في بروتين S ويمكن أن يكون مقاومًا للأجسام المضادة الوقائية لأولئك الذين أصيبوا بالمرض وتم تطعيمهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/العلماء-يعثرون-على-قاتل-كورونا-في-وجبة-السوشي-1053709641.html
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مجتمع

دراسة: جرعتان من اللقاح لا تكفيان للوقاية من الإصابة بـ"أوميكرون"

12:50 GMT 13.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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أوضحت دراسة أجراها علماء بريطانيون أن نظام التطعيم بجرعتي لقاح للوقاية من كوفيد-19 لا يؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة كافية لمحاربة المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
ونشرت وكالة "رويترز" نتائج دراسة لباحثين من جامعة أكسفورد البريطانية أعلنوها، اليوم الاثنين، حللوا فيها عينات من دماء المشاركين في دراسة كبيرة سبق أن حصلوا على جرعات من لقاحي أسترازينيكا-أكسفورد وفايرز-بيونتيك.
وتأتي نتائج الدراسة بعد يوم من التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عندما قال إن جرعتين من اللقاح لن تكفيان لكبح المتحور أوميكرون.
ونقل تلفزيون "سكاي" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن مريضا توفي بعد إصابته بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، ليكون بذلك أول وفاة بسبب المتحور الجديد في بريطانيا.
وفي وقت لاحق، قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي رُصد في أكثر من 60 دولة يشكل "خطرا عالميا كبيرا" مع بعض الأدلة على أنه مقاوم للقاحات لكن البيانات السريرية عن شدته ما زالت محدودة.
سوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
العلماء يعثرون على "قاتل كورونا" في وجبة السوشي
8 ديسمبر, 15:17 GMT
وفي الأمس، أكد مدير مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبيرغ، أن 10 أيام ستكون كافية للتحقق من فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد السلالة الجديدة من كورونا "أوميكرون".
وأكد مركز "غاماليا"، في وقت سابق، أن اللقاحين "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" فعالان ضد متحور "أوميكرون".
فيما قيم رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، لقاح "سبوتنيك V" في مكافحة الطفرات الجينية الحالية وقال في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "لقاح "سبوتنيك V" هو الأكثر أمانًا وفعالية في العالم وسيحمي أيضًا من سلالة أوميكرون".
تم اكتشاف سلالة أوميكرون الجديدة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، في بوتسوانا وجنوب أفريقيا. ولاحظ الباحثون أنه يختلف في ثلاثين طفرة في بروتين S ويمكن أن يكون مقاومًا للأجسام المضادة الوقائية لأولئك الذين أصيبوا بالمرض وتم تطعيمهم.
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