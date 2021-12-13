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https://arabic.sputniknews.com/20211213/ذكر-البطريق-يرضع-فرخه-من-الحلق-وينجو-بأعجوبة-من-هجوم-فقمةفيديو-1053899491.html
ذكر البطريق "يرضع" فرخه من الحلق وينجو بأعجوبة من هجوم فقمة...فيديو
ذكر البطريق "يرضع" فرخه من الحلق وينجو بأعجوبة من هجوم فقمة...فيديو
اكتنف الغموض القطب الحنوبي منذ زمن بعيد، بسبب قساوة الظروف الجوية، وبعده وانعزاليته الجغرافية، وما يرافقه من أشكال فريدة للحياة البرية هناك. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T16:42+0000
2021-12-13T16:42+0000
نادي الفيديو
القطب الجنوبي
البطريق
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وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يبين مدى قساوة الحياة البرية في هذه القارة المتجمدة، وما تخلفه من عواقب على دورة حياة البطريق.ويظهر الفيديو الذي أنتجته شبكة "بي بي سي إيرث" أنثى البطريق في طريق عودتها إلى ذكرها وفرخها من الصيد، مالئًة معدتها بالأسماك، بينما على الطرف الأخر، كان الذكر هون من يعتني بصغيره، رغم أنه طائر، ولكنه يملك ما يشبه حليب الأطفال بحلقه، حيث يغذي الفرخ عن طريق الفم.وعلاوة على ذلك، فإنه يضع طفله بين قدميه فيما يشبه الوسادة، حبث يؤمن له حرارة مثالية تقارب الـ37 درجة مئوية، رغم أن الجو بالخارج يبلغ الـ30 درجة تحت الصفر.وتربصت فقمة مفترسة بأنثى البطريق أثناء عودتها، حيث تعتبر البطاريق على قائمة طعام الفقمة التي تعلوهم بترتيب الهرم الغذائي، حيث أخرجت رأسها من فتحة جليدية لتبتلعها، ولكن أنثى البطريق تجنبت الموت بأعجوبة وكانت أسرع من الفقمة المتخفية.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/حوت-عملاق-يلتهم-زورقا-على-متنه-شخصان-فيديو-1053328588.html
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نادي الفيديو, القطب الجنوبي, البطريق

ذكر البطريق "يرضع" فرخه من الحلق وينجو بأعجوبة من هجوم فقمة...فيديو

16:42 GMT 13.12.2021
© REUTERS / Alexandre Meneghini بطريق يطعم صغيره على جزيرة كوفيرفيل في أنتاركتيكا (القطب الجنوبي)، 15 فبراير/ شباط 2018
بطريق يطعم صغيره على جزيرة كوفيرفيل في أنتاركتيكا (القطب الجنوبي)، 15 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Alexandre Meneghini
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اكتنف الغموض القطب الحنوبي منذ زمن بعيد، بسبب قساوة الظروف الجوية، وبعده وانعزاليته الجغرافية، وما يرافقه من أشكال فريدة للحياة البرية هناك.
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يبين مدى قساوة الحياة البرية في هذه القارة المتجمدة، وما تخلفه من عواقب على دورة حياة البطريق.
ويظهر الفيديو الذي أنتجته شبكة "بي بي سي إيرث" أنثى البطريق في طريق عودتها إلى ذكرها وفرخها من الصيد، مالئًة معدتها بالأسماك، بينما على الطرف الأخر، كان الذكر هون من يعتني بصغيره، رغم أنه طائر، ولكنه يملك ما يشبه حليب الأطفال بحلقه، حيث يغذي الفرخ عن طريق الفم.
حوت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
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وعلاوة على ذلك، فإنه يضع طفله بين قدميه فيما يشبه الوسادة، حبث يؤمن له حرارة مثالية تقارب الـ37 درجة مئوية، رغم أن الجو بالخارج يبلغ الـ30 درجة تحت الصفر.
وتربصت فقمة مفترسة بأنثى البطريق أثناء عودتها، حيث تعتبر البطاريق على قائمة طعام الفقمة التي تعلوهم بترتيب الهرم الغذائي، حيث أخرجت رأسها من فتحة جليدية لتبتلعها، ولكن أنثى البطريق تجنبت الموت بأعجوبة وكانت أسرع من الفقمة المتخفية.
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