رئيس الأركان الإيراني يعلن حل بعض سوء التفاهم مع مسؤولين من الإمارات والسعودية

طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن باقري قوله، اليوم الاثنين، خلال استقباله في طهران مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتخطيط العماني العميد عبدالعزيز المنذري إنه "عقد اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.. وتم حل بعض سوء التفاهم بيننا وبينهم".وأكد باقري استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة العمانية، متابعا أن الاجتماع الذي أجراه اليوم يهدف إلى توسيع العلاقات والتعاون العسكري والدولي بين البلدين.وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قال إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قد زار طهران الأسبوع الماضي وشدد على أن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع إيران من أهم أولويات أبو ظبي.
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، التوصل إلى حل بعض سوء التفاهم خلال لقاءات مع مسؤولين أمنيين من الإمارات والمملكة العربية السعودية.
طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن باقري قوله، اليوم الاثنين، خلال استقباله في طهران مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتخطيط العماني العميد عبدالعزيز المنذري إنه "عقد اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.. وتم حل بعض سوء التفاهم بيننا وبينهم".