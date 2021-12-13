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رئيس الأركان الإيراني يعلن حل بعض سوء التفاهم مع مسؤولين من الإمارات والسعودية
https://arabic.sputniknews.com/20211213/رئيس-الأركان-الإيراني-يعلن-حل-بعض-سوء-التفاهم-في-لقاءات-مع-مسؤولين-من-الإمارات-والسعودية-1053882351.html
رئيس الأركان الإيراني يعلن حل بعض سوء التفاهم مع مسؤولين من الإمارات والسعودية
رئيس الأركان الإيراني يعلن حل بعض سوء التفاهم مع مسؤولين من الإمارات والسعودية
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، التوصل إلى حل بعض سوء التفاهم خلال لقاءات مع مسؤولين أمنيين من الإمارات والمملكة العربية... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T11:17+0000
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طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن باقري قوله، اليوم الاثنين، خلال استقباله في طهران مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتخطيط العماني العميد عبدالعزيز المنذري إنه "عقد اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.. وتم حل بعض سوء التفاهم بيننا وبينهم".وأكد باقري استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة العمانية، متابعا أن الاجتماع الذي أجراه اليوم يهدف إلى توسيع العلاقات والتعاون العسكري والدولي بين البلدين.وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قال إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قد زار طهران الأسبوع الماضي وشدد على أن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع إيران من أهم أولويات أبو ظبي.
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رئيس الأركان الإيراني يعلن حل بعض سوء التفاهم مع مسؤولين من الإمارات والسعودية

11:17 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 11:30 GMT 13.12.2021)
© AP Photo / Ebrahim Norooziرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، التوصل إلى حل بعض سوء التفاهم خلال لقاءات مع مسؤولين أمنيين من الإمارات والمملكة العربية السعودية.
طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن باقري قوله، اليوم الاثنين، خلال استقباله في طهران مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات والتخطيط العماني العميد عبدالعزيز المنذري إنه "عقد اجتماعات مع مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.. وتم حل بعض سوء التفاهم بيننا وبينهم".
طائرة رفال المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
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وتابع "يؤدي وجود الجيوش الأجنبية في المنطقة إلى انتشار انعدام الأمن.. ويرى الأمريكيون والأوروبيون أن السبيل الوحيد للبقاء في المنطقة هو خلق الانقسامات والمؤامرات بين دول المنطقة".
وأكد باقري استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجال مكافحة الإرهاب بالتعاون مع القوات المسلحة العمانية، متابعا أن الاجتماع الذي أجراه اليوم يهدف إلى توسيع العلاقات والتعاون العسكري والدولي بين البلدين.
وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، قال إن المحادثات مع إيران لم تحقق نتائج مهمة لأن طهران تنتهج موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات مع الرياض.
وكان مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد، قد زار طهران الأسبوع الماضي وشدد على أن تطوير العلاقات الحميمة والأخوية مع إيران من أهم أولويات أبو ظبي.
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