رئيس وزراء بريطانيا: تسجيل حالة وفاة بسبب "أوميكرون" في البلاد

ونقل تلفزيون سكاي عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن مريضا توفي بعد إصابته بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، ليكون بذلك أول وفاة بسبب المتحور الجديد في بريطانيا.كما أعلن جونسون، أن "كل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر في إنجلترا ستتاح له الفرصة للحصول على لقاح معزز قبل نهاية العام لمكافحة خطر ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون".وقال جونسون إنه يطلق "مهمة أوميكرون الوطنية للطوارئ" لتشجيع كل من هو مؤهل "للحصول على التعزيز الآن" حسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".كما أضاف جونسون: "تم رفع مستوى التأهب في المملكة المتحدة من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، بسبب تضاعف حالات أوميكرون كل يومين إلى ثلاثة أيام".وأردف: "موجة أوميكرون عملاقة في طريقها إلينا، وبكل بساطة، جرعتين من اللقاح غير كافيتين".قبل ذلك، أعلن ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني، اليوم الاثنين، أن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل هائل في البلاد ويشكل نحو 40 بالمئة من إصابات كورونا في لندن.ونقل تلفزيون "سكاي نيوز" عن وزير الصحة قوله إن: "كل ما نعلمه عن أوميكرون... هو أنه ينتشر بمعدل كبير".وأضاف قائلا: "هو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام.. هذا يعني أننا نواجه موجة عاتية من العدوى، مرة أخرى نحن في سباق بين اللقاح والفيروس".وعلى الرغم من ذلك، قال جاويد إن بريطانيا لم ترصد أي حالات وفاة مؤكدة بمتحور أوميكرون حتى الآن، لافتا إلى أن 10 إصابات فقط احتاجت لدخول المستشفيات في انجلترا.وأشار الوزير البريطاني إلى أن متحور أوميكرون ربما يمثل حوالي 40 بالمئة من الإصابات في لندن، معتبرا أنه ينبغي على المواطنين الحصول على جرعة لقاح إضافية لتجنب التعرض للخطر.ومنذ رصد الحالات الأولى بأوميكرون في 27 نوفمبر تشرين الثاني في المملكة المتحدة، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة.
كما أضاف جونسون: "تم رفع مستوى التأهب في المملكة المتحدة من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، بسبب تضاعف حالات أوميكرون كل يومين إلى ثلاثة أيام".
وأردف: "موجة أوميكرون عملاقة في طريقها إلينا، وبكل بساطة، جرعتين من اللقاح غير كافيتين".
قبل ذلك، أعلن ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني، اليوم الاثنين، أن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل هائل في البلاد ويشكل نحو 40 بالمئة من إصابات كورونا في لندن.
“There is a tidal wave of Omicron coming.”
Boris Johnson says two doses of the COVID vaccine are “not enough to give the level of protection we need”, but scientists are “confident” that with a booster dose we can bring our level of protection “back up”https://t.co/WQK7BVTc9ypic.twitter.com/lwBVSGnOQf