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رئيس وزراء بريطانيا: تسجيل حالة وفاة بسبب "أوميكرون" في البلاد
رئيس وزراء بريطانيا: تسجيل حالة وفاة بسبب "أوميكرون" في البلاد
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تسجيل حالة وفاة بسبب متحور "أوميكرون" في البلاد. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T11:55+0000
2021-12-13T12:07+0000
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ونقل تلفزيون سكاي عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن مريضا توفي بعد إصابته بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، ليكون بذلك أول وفاة بسبب المتحور الجديد في بريطانيا.كما أعلن جونسون، أن "كل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر في إنجلترا ستتاح له الفرصة للحصول على لقاح معزز قبل نهاية العام لمكافحة خطر ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون".وقال جونسون إنه يطلق "مهمة أوميكرون الوطنية للطوارئ" لتشجيع كل من هو مؤهل "للحصول على التعزيز الآن" حسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".كما أضاف جونسون: "تم رفع مستوى التأهب في المملكة المتحدة من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، بسبب تضاعف حالات أوميكرون كل يومين إلى ثلاثة أيام".وأردف: "موجة أوميكرون عملاقة في طريقها إلينا، وبكل بساطة، جرعتين من اللقاح غير كافيتين".قبل ذلك، أعلن ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني، اليوم الاثنين، أن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل هائل في البلاد ويشكل نحو 40 بالمئة من إصابات كورونا في لندن.ونقل تلفزيون "سكاي نيوز" عن وزير الصحة قوله إن: "كل ما نعلمه عن أوميكرون... هو أنه ينتشر بمعدل كبير".وأضاف قائلا: "هو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام.. هذا يعني أننا نواجه موجة عاتية من العدوى، مرة أخرى نحن في سباق بين اللقاح والفيروس".وعلى الرغم من ذلك، قال جاويد إن بريطانيا لم ترصد أي حالات وفاة مؤكدة بمتحور أوميكرون حتى الآن، لافتا إلى أن 10 إصابات فقط احتاجت لدخول المستشفيات في انجلترا.وأشار الوزير البريطاني إلى أن متحور أوميكرون ربما يمثل حوالي 40 بالمئة من الإصابات في لندن، معتبرا أنه ينبغي على المواطنين الحصول على جرعة لقاح إضافية لتجنب التعرض للخطر.ومنذ رصد الحالات الأولى بأوميكرون في 27 نوفمبر تشرين الثاني في المملكة المتحدة، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة.
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العالم

رئيس وزراء بريطانيا: تسجيل حالة وفاة بسبب "أوميكرون" في البلاد

11:55 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 12:07 GMT 13.12.2021)
© REUTERS / DADO RUVICأخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"
أخذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من المتحور الجديد من فيروس كورونا أوميكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تسجيل حالة وفاة بسبب متحور "أوميكرون" في البلاد.
ونقل تلفزيون سكاي عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين إن مريضا توفي بعد إصابته بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، ليكون بذلك أول وفاة بسبب المتحور الجديد في بريطانيا.
كما أعلن جونسون، أن "كل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر في إنجلترا ستتاح له الفرصة للحصول على لقاح معزز قبل نهاية العام لمكافحة خطر ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون".
وقال جونسون إنه يطلق "مهمة أوميكرون الوطنية للطوارئ" لتشجيع كل من هو مؤهل "للحصول على التعزيز الآن" حسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".
كما أضاف جونسون: "تم رفع مستوى التأهب في المملكة المتحدة من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، بسبب تضاعف حالات أوميكرون كل يومين إلى ثلاثة أيام".
وأردف: "موجة أوميكرون عملاقة في طريقها إلينا، وبكل بساطة، جرعتين من اللقاح غير كافيتين".
قبل ذلك، أعلن ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني، اليوم الاثنين، أن متحور أوميكرون ينتشر بمعدل هائل في البلاد ويشكل نحو 40 بالمئة من إصابات كورونا في لندن.
ونقل تلفزيون "سكاي نيوز" عن وزير الصحة قوله إن: "كل ما نعلمه عن أوميكرون... هو أنه ينتشر بمعدل كبير".
وأضاف قائلا: "هو شيء لم نشهده من قبل أبدا، الإصابات تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام.. هذا يعني أننا نواجه موجة عاتية من العدوى، مرة أخرى نحن في سباق بين اللقاح والفيروس".
وعلى الرغم من ذلك، قال جاويد إن بريطانيا لم ترصد أي حالات وفاة مؤكدة بمتحور أوميكرون حتى الآن، لافتا إلى أن 10 إصابات فقط احتاجت لدخول المستشفيات في انجلترا.
وأشار الوزير البريطاني إلى أن متحور أوميكرون ربما يمثل حوالي 40 بالمئة من الإصابات في لندن، معتبرا أنه ينبغي على المواطنين الحصول على جرعة لقاح إضافية لتجنب التعرض للخطر.
ومنذ رصد الحالات الأولى بأوميكرون في 27 نوفمبر تشرين الثاني في المملكة المتحدة، فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون قيودا أكثر صرامة.
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