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https://arabic.sputniknews.com/20211213/روستيخ-تكشف-عن-موعد-اختبار-كا-226-المزودة-بمحرك-جديد-1053871840.html
"روستيخ" تكشف عن موعد اختبار "كا-226" المزودة بمحرك جديد
"روستيخ" تكشف عن موعد اختبار "كا-226" المزودة بمحرك جديد
أعلنت كبيرة مصممي محرك "في كي-650في" في شركة "أو دي كي-كليموف" (جزء من شركات تصميم المحركات المتحدة في "روستيخ")، أناستاسيا سولوفيوفا، أنه سيتم اختبار المحرك... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T07:03+0000
2021-12-13T07:03+0000
رصد عسكري
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وقالت: "في عام 2023 سنأخذ "كا -226 تي في" لاختبارات الطيران، وبعد ذلك سنواصل العمل مع أنسات"، مضيفا أنه من المقرر أيضًا اعتماد المحرك في عام 2023.وفقا لها، حاليًا، يمر المحرك بمرحلة الاختبارات الهندسية، وتأكيد حلول التصميم المدمجة. يتمتع المحرك بالفعل بوقت تشغيل جيد إلى حد ما ويؤكد قرارات التصميم المعتمدة.وأشارت المصممة إلى أنه "في العام المقبل سيتم إجراء اختبار نشط وفقًا للبرنامج الهندسي، والتأكيد الأولي لجميع الخصائص وتأكيد جميع معايير الائتمان لتسليم المستندات، للحصول على شهادة الاعتماد".
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رصد عسكري

"روستيخ" تكشف عن موعد اختبار "كا-226" المزودة بمحرك جديد

07:03 GMT 13.12.2021
© Sputnik . Vitaly Timkiv / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الجوية، الجيش الروسي - المناوارات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي (إقليم كراسنودار)، جنوب روسيا
القوات الجوية، الجيش الروسي - المناوارات التكتيكية في كراسنودارسكي كراي (إقليم كراسنودار)، جنوب روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Sputnik . Vitaly Timkiv
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أعلنت كبيرة مصممي محرك "في كي-650في" في شركة "أو دي كي-كليموف" (جزء من شركات تصميم المحركات المتحدة في "روستيخ")، أناستاسيا سولوفيوفا، أنه سيتم اختبار المحرك الجديد على المروحية متعددة المهام "كا-226 تي في" عام 2023 وفقا للخطط المشتركة مع شركة "مروحيات روسيا".
وقالت: "في عام 2023 سنأخذ "كا -226 تي في" لاختبارات الطيران، وبعد ذلك سنواصل العمل مع أنسات"، مضيفا أنه من المقرر أيضًا اعتماد المحرك في عام 2023.
وفقا لها، حاليًا، يمر المحرك بمرحلة الاختبارات الهندسية، وتأكيد حلول التصميم المدمجة. يتمتع المحرك بالفعل بوقت تشغيل جيد إلى حد ما ويؤكد قرارات التصميم المعتمدة.
وأشارت المصممة إلى أنه "في العام المقبل سيتم إجراء اختبار نشط وفقًا للبرنامج الهندسي، والتأكيد الأولي لجميع الخصائص وتأكيد جميع معايير الائتمان لتسليم المستندات، للحصول على شهادة الاعتماد".
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