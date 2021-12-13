ريال مدريد يشن هجوما قويا على يويفا: خدعونا وقرعة دوري الأبطال "مخزية"

وحسب موقع إي إس بي إن، وصف بيريز، "قرعة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بأنها مخزية"، متهما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ"الكذب" بعد إعادة القرعة.وقال إن "اليوفيا" كذب على الجميع بإدعائه أن الخطأ جاء من الشركة الخارجية التي وفرت نظام القرعة، والحقيقة هي أن الخطأ كان من المسؤولين أثناء القيام بالقرعة.وكان اليويفا قد أقام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والتي وضع فيها ريال مدريد في مواجهة سهلة أمام بنفيكا البرتغالي، قبل أن يعيد القرعة مرة أخرى، بسبب أخطاء تقنية في اختيار الفرق، ليقع الفريق الملكي في مواجهة صعبة جدا أمام فريق باريس سان جرمان الفرنسي.كما أسفرت باقي القرعة المعادة كالتالي:زالتسبورغ النمساوي يواجه بايرن ميونيخ الألمانيسبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه مانشستر سيتي الإنجليزيبنفيكا البرتغالي يواجه أياكس أمستردام الهولنديتشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسيأتليتكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزيفياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطاليو إنتر ميلان الإيطالي يواجه ليفربول الإنجليزي
وقال إن "اليوفيا" كذب على الجميع بإدعائه أن الخطأ جاء من الشركة الخارجية التي وفرت نظام القرعة، والحقيقة هي أن الخطأ كان من المسؤولين أثناء القيام بالقرعة.
وكان اليويفا قد أقام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والتي وضع فيها ريال مدريد في مواجهة سهلة أمام بنفيكا البرتغالي، قبل أن يعيد القرعة مرة أخرى، بسبب أخطاء تقنية في اختيار الفرق، ليقع الفريق الملكي في مواجهة صعبة جدا أمام فريق باريس سان جرمان الفرنسي.