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ريال مدريد يشن هجوما قويا على يويفا: خدعونا وقرعة دوري الأبطال "مخزية"
ريال مدريد يشن هجوما قويا على يويفا: خدعونا وقرعة دوري الأبطال "مخزية"
شن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، هجوما قويا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب إعادته قرعة دوري أبطال أوروبا. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T19:41+0000
2021-12-13T19:41+0000
أخبار دوري أبطال أوروبا
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وحسب موقع إي إس بي إن، وصف بيريز، "قرعة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بأنها مخزية"، متهما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ"الكذب" بعد إعادة القرعة.وقال إن "اليوفيا" كذب على الجميع بإدعائه أن الخطأ جاء من الشركة الخارجية التي وفرت نظام القرعة، والحقيقة هي أن الخطأ كان من المسؤولين أثناء القيام بالقرعة.وكان اليويفا قد أقام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والتي وضع فيها ريال مدريد في مواجهة سهلة أمام بنفيكا البرتغالي، قبل أن يعيد القرعة مرة أخرى، بسبب أخطاء تقنية في اختيار الفرق، ليقع الفريق الملكي في مواجهة صعبة جدا أمام فريق باريس سان جرمان الفرنسي.كما أسفرت باقي القرعة المعادة كالتالي:زالتسبورغ النمساوي يواجه بايرن ميونيخ الألمانيسبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه مانشستر سيتي الإنجليزيبنفيكا البرتغالي يواجه أياكس أمستردام الهولنديتشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسيأتليتكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزيفياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطاليو إنتر ميلان الإيطالي يواجه ليفربول الإنجليزي
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أخبار دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يشن هجوما قويا على يويفا: خدعونا وقرعة دوري الأبطال "مخزية"

19:41 GMT 13.12.2021
© REUTERS / Sergio Perezرئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز
رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Sergio Perez
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شن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، هجوما قويا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب إعادته قرعة دوري أبطال أوروبا.
وحسب موقع إي إس بي إن، وصف بيريز، "قرعة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بأنها مخزية"، متهما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بـ"الكذب" بعد إعادة القرعة.
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
11:42 GMT
وقال إن "اليوفيا" كذب على الجميع بإدعائه أن الخطأ جاء من الشركة الخارجية التي وفرت نظام القرعة، والحقيقة هي أن الخطأ كان من المسؤولين أثناء القيام بالقرعة.
وكان اليويفا قد أقام قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا والتي وضع فيها ريال مدريد في مواجهة سهلة أمام بنفيكا البرتغالي، قبل أن يعيد القرعة مرة أخرى، بسبب أخطاء تقنية في اختيار الفرق، ليقع الفريق الملكي في مواجهة صعبة جدا أمام فريق باريس سان جرمان الفرنسي.
كما أسفرت باقي القرعة المعادة كالتالي:
زالتسبورغ النمساوي يواجه بايرن ميونيخ الألماني
سبورتينغ لشبونة البرتغالي يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي
بنفيكا البرتغالي يواجه أياكس أمستردام الهولندي
تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي
أتليتكو مدريد الإسباني ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي
فياريال الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي
و إنتر ميلان الإيطالي يواجه ليفربول الإنجليزي
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