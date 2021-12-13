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https://arabic.sputniknews.com/20211213/زلزال-بقوة-55-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-جنوب-أفريقيا-1053869539.html
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب أفريقيا
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب أفريقيا
هز زلزال قوي، ليل الأحد/الاثنين، جنوب أفريقيا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T00:15+0000
2021-12-13T00:15+0000
2021-12-13T00:18+0000
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 53.039 جنوبا وخط طول 22.174 شرقا.ولم يتم رصد خسائر مادية أو بشرية بعد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب أفريقيا
00:15 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 00:18 GMT 13.12.2021)
هز زلزال قوي، ليل الأحد/الاثنين، جنوب أفريقيا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات
.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 53.039 جنوبا وخط طول 22.174 شرقا.
ولم يتم رصد خسائر مادية أو بشرية بعد.