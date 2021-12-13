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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب أفريقيا
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب أفريقيا
هز زلزال قوي، ليل الأحد/الاثنين، جنوب أفريقيا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
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وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 53.039 جنوبا وخط طول 22.174 شرقا.ولم يتم رصد خسائر مادية أو بشرية بعد.
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زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب أفريقيا

00:15 GMT 13.12.2021 (تم التحديث: 00:18 GMT 13.12.2021)
© AFP 2021 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / Richter magnitude scale
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هز زلزال قوي، ليل الأحد/الاثنين، جنوب أفريقيا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات.
وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 53.039 جنوبا وخط طول 22.174 شرقا.
ولم يتم رصد خسائر مادية أو بشرية بعد.
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00:15 GMTزلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب أفريقيا
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