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https://arabic.sputniknews.com/20211213/سوق-واقف-القطري-يربط-الحاضر-بالماضيفيديو-1053886151.html
سوق "واقف" القطري يربط الحاضر بالماضي....فيديو
سوق "واقف" القطري يربط الحاضر بالماضي....فيديو
يعتبر سوق "واقف" أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة القطرية الدوحة، ويقع وسطها، ويفصل بينه وبين شاطئ الخليج شارع الكورنيش الذي يعتبر أكثر شوارع البلاد شهرة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T12:27+0000
2021-12-13T12:27+0000
العالم العربي
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ويعود سبب التسمية إلى أن الباعة كانوا يقفون على المداخل المؤدية إليه ليعرضوا بضائعهم من بهارات وكمون وقرفة وأسماك وملابس وأخشاب.وقد قامت قطر بترميم السوق وفق النمط المعماري التقليدي الذي يراعي ربط الحاضر بالماضي.ويستقبل سوق "واقف" زواره بعدد من الأقسام حيث يضم شارع الحرف اليدوية والمصوغات التراثية، بالإضافة لمحلات تجارية تبيع الملابس التقليدية والعصرية، وأخرى تختص في أنواع البخور والعطور.كما توجد في السوق سلسلة من المطاعم والمقاهي الحديثة التي تقدم خدماتها للزبائن، حيث الوجبات المحلية والشامية والمصرية والمغربية.
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العالم العربي, مجتمع

سوق "واقف" القطري يربط الحاضر بالماضي....فيديو

12:27 GMT 13.12.2021
© Sputnik . Johnny Eliasسوق "واقف" في الدوحة، قطر
سوق واقف في الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Sputnik . Johnny Elias
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يعتبر سوق "واقف" أحد أهم المعالم السياحية في العاصمة القطرية الدوحة، ويقع وسطها، ويفصل بينه وبين شاطئ الخليج شارع الكورنيش الذي يعتبر أكثر شوارع البلاد شهرة.
ويعود سبب التسمية إلى أن الباعة كانوا يقفون على المداخل المؤدية إليه ليعرضوا بضائعهم من بهارات وكمون وقرفة وأسماك وملابس وأخشاب.
وقد قامت قطر بترميم السوق وفق النمط المعماري التقليدي الذي يراعي ربط الحاضر بالماضي.
ويستقبل سوق "واقف" زواره بعدد من الأقسام حيث يضم شارع الحرف اليدوية والمصوغات التراثية، بالإضافة لمحلات تجارية تبيع الملابس التقليدية والعصرية، وأخرى تختص في أنواع البخور والعطور.
كما توجد في السوق سلسلة من المطاعم والمقاهي الحديثة التي تقدم خدماتها للزبائن، حيث الوجبات المحلية والشامية والمصرية والمغربية.
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