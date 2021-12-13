https://arabic.sputniknews.com/20211213/سويسرا-تغلق-التحقيق-بشأن-تلقي-عاهل-إسبانيا-السابق-خوان-كارلوس-100-مليون-دولار-من-السعودية-1053885740.html

سويسرا تغلق التحقيق بشأن تلقي ملك إسبانيا السابق 100 مليون دولار من السعودية

سويسرا تغلق التحقيق بشأن تلقي ملك إسبانيا السابق 100 مليون دولار من السعودية

قرر المدعي العام في سويسرا اليوم الاثنين إغلاق تحقيق في مزاعم بغسل أموال له صلة بملك إسبانيا السابق خوان كارلوس لعدم كفاية الأدلة. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T12:19+0000

2021-12-13T12:19+0000

2021-12-13T12:40+0000

العالم

سويسرا

مكافحة الفساد

أخبار السعودية اليوم

غسل الأموال

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103701/26/1037012608_0:206:2398:1554_1920x0_80_0_0_eacd1c971d4dfbf32e996ea43c12fa39.jpg

وقال المدعي العام إيف بيرتوسا في بيان نشرته وسائل إعلام محلية إنه توصل إلى أن مئة مليون دولار دفعتها السعودية في عام 2008 أودعت في حساب مؤسسة فلسطينية في بنك ميرابود الخاص لكنه لم يتمكن من إثبات صلة ذلك بعقد مُنح في وقت لاحق لإسبانيا لإنشاء وصلة لقطار سريع في السعودية.وقال البيان إنه تم إسقاط التهم الموجهة لخمسة أشخاص بغسل الأموال في حين فُرضت على البنك غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (54100 دولار) لعدم كشفه عن الحساب. ولم يكن خوان كارلوس ضمن الخمسة الموجهة لهم اتهامات.وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا في احتمالية ضلوع خوان كارلوس في عقد لخط سكك حديدية فائق السرعة في السعودية، بعد أن ذكرت صحيفة (لا تريبيون دي جنيف) السويسرية أنه تسلم 100 مليون دولار من ملك السعودية الراحل الملك عبد الله بن عبدالعزيز. وعقب فتح التحقيقات بحقه، قرر ملك إسبانيا السابق مغادرة البلاد والعيش في بلد آخر لم يحدده، مشيراً إلى أن قراره يأتي من أجل عدم التأثير على ابنه الملك فيليب السادس.وذكرت تقارير محلية أنه سافر إلى جمهورية الدومينيكان في البحر الكاريبي أو إلى البرتغال المجاورة لإسبانيا، لكن تقارير أخرى ذكرت حينها أنه ذهب إلى الإمارات.

https://arabic.sputniknews.com/20211023/صحيفة-الاستخبارات-حقنت-ملك-إسبانيا-السابق-بهرمونات-أنثوية-لكبح-اندفاعه-الجنسي-1050509079.html

سويسرا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, سويسرا, مكافحة الفساد, أخبار السعودية اليوم, غسل الأموال