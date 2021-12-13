https://arabic.sputniknews.com/20211213/شركة-حليب-كورية-تحذف-إعلانا-بعدما-أثار-غضبا-واسعا-لإهانته-النساء-فيديو-1053885562.html

شركة حليب كورية تحذف إعلانا بعدما أثار غضبا واسعا لإهانته النساء... فيديو

شركة حليب كورية تحذف إعلانا بعدما أثار غضبا واسعا لإهانته النساء... فيديو

حذفت شركة حليب في كوريا الجنوبية أحدث إعلان ترويجي لها، بعدما أثار مضمونه غضبا واسعا على ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏ 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T12:17+0000

2021-12-13T12:17+0000

2021-12-13T12:17+0000

مجتمع

منوعات

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102957/52/1029575276_0:189:1920:1269_1920x0_80_0_0_d97eba3115494334e45252b275cfd6c1.jpg

ونتج الغضب الرئيسي من الإعلان لكونه يصور النساء على أنهن أبقار.وفي الإعلان المثير للجدل، البالغ مدته 37 ثانية، يظهر في البداية رجل يحمل كاميرا فيديو ضخمة وهو يتجول في الغابة نحو بستان مثالي، وعند وصوله إلى المنطقة، يصور سرا نساء يرتدين ملابس بيضاء ويشربن مياها صافية من جدول ويمتد في حقل.ويتزامن مع رحلة الرجل تعليقا بصوته يحكي فيه تجربته قائلا: "لقد نجحنا أخيرا في التقاطها بالكاميرا في مكان أصلي، حيث تحفظ الطبيعة في نقائها، إنهم يشربون الماء النظيف من الطبيعة النقية، ويستهلكون نظاما غذائيا عضويا صديقا للبيئة، ويعيشون بسلام في بيئة هادئة، سأحاول الاقتراب منهم بحذر".بعد ذلك، يكسر الرجل المصور غصنا بقدمه بالخطأ ليلفت انتباه من يراقبهن، لكنه يفاجأ أنهن تحولوا من نساء إلى أبقار.وينتهي الإعلان بشعار: "مياه نظيفة، علف عضوي، حليب سيول نقي 100 بالمئة، حليب عضوي من مزرعة عضوية في طبيعة تشونجانغ الممتعة".وتم تحميل الإعلان لأول مرة عبر القناة الرسمية لشركة الحليب الكورية على موقع "يوتيوب" في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم حذفه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب صحيفة "ذا كوريا هيرالد"، بعدما أثار موجة غضب عنيفة.وفي تعليقها على الجدل المثار، أصدرت شركة الحليب الكورية الجنوبية بيانا عبر موقعها على الإنترنت في 8 ديسمبر، جاء فيه: "نعتذر بصدق لكل من شعر بعدم الارتياح تجاه إعلان الحليب التجاري".وتابعت: "نحن نتقبل هذا الأمر بقلب مثقل وسوف نجري مراجعة داخلية، ونحرص بشكل أكبر على منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، ونحني رؤوسنا اعتذارا".

https://arabic.sputniknews.com/20211003/خطر-غير-متوقع-لحليب-البقر-على-الأطفال-1050324157.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, منوعات