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https://arabic.sputniknews.com/20211213/شركة-حليب-كورية-تحذف-إعلانا-بعدما-أثار-غضبا-واسعا-لإهانته-النساء-فيديو-1053885562.html
شركة حليب كورية تحذف إعلانا بعدما أثار غضبا واسعا لإهانته النساء... فيديو
شركة حليب كورية تحذف إعلانا بعدما أثار غضبا واسعا لإهانته النساء... فيديو
حذفت شركة حليب في كوريا الجنوبية أحدث إعلان ترويجي لها، بعدما أثار مضمونه غضبا واسعا على ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏ 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T12:17+0000
2021-12-13T12:17+0000
مجتمع
منوعات
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ونتج الغضب الرئيسي من الإعلان لكونه يصور النساء على أنهن أبقار.وفي الإعلان المثير للجدل، البالغ مدته 37 ثانية، يظهر في البداية رجل يحمل كاميرا فيديو ضخمة وهو يتجول في الغابة نحو بستان مثالي، وعند وصوله إلى المنطقة، يصور سرا نساء يرتدين ملابس بيضاء ويشربن مياها صافية من جدول ويمتد في حقل.ويتزامن مع رحلة الرجل تعليقا بصوته يحكي فيه تجربته قائلا: "لقد نجحنا أخيرا في التقاطها بالكاميرا في مكان أصلي، حيث تحفظ الطبيعة في نقائها، إنهم يشربون الماء النظيف من الطبيعة النقية، ويستهلكون نظاما غذائيا عضويا صديقا للبيئة، ويعيشون بسلام في بيئة هادئة، سأحاول الاقتراب منهم بحذر".بعد ذلك، يكسر الرجل المصور غصنا بقدمه بالخطأ ليلفت انتباه من يراقبهن، لكنه يفاجأ أنهن تحولوا من نساء إلى أبقار.وينتهي الإعلان بشعار: "مياه نظيفة، علف عضوي، حليب سيول نقي 100 بالمئة، حليب عضوي من مزرعة عضوية في طبيعة تشونجانغ الممتعة".وتم تحميل الإعلان لأول مرة عبر القناة الرسمية لشركة الحليب الكورية على موقع "يوتيوب" في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم حذفه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب صحيفة "ذا كوريا هيرالد"، بعدما أثار موجة غضب عنيفة.وفي تعليقها على الجدل المثار، أصدرت شركة الحليب الكورية الجنوبية بيانا عبر موقعها على الإنترنت في 8 ديسمبر، جاء فيه: "نعتذر بصدق لكل من شعر بعدم الارتياح تجاه إعلان الحليب التجاري".وتابعت: "نحن نتقبل هذا الأمر بقلب مثقل وسوف نجري مراجعة داخلية، ونحرص بشكل أكبر على منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، ونحني رؤوسنا اعتذارا".
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مجتمع, منوعات

شركة حليب كورية تحذف إعلانا بعدما أثار غضبا واسعا لإهانته النساء... فيديو

12:17 GMT 13.12.2021
CC0 / Pixabay / حليب
حليب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
حليب
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبر
حذفت شركة حليب في كوريا الجنوبية أحدث إعلان ترويجي لها، بعدما أثار مضمونه غضبا واسعا على ‏مواقع التواصل الاجتماعي.‏
ونتج الغضب الرئيسي من الإعلان لكونه يصور النساء على أنهن أبقار.
وفي الإعلان المثير للجدل، البالغ مدته 37 ثانية، يظهر في البداية رجل يحمل كاميرا فيديو ضخمة وهو يتجول في الغابة نحو بستان مثالي، وعند وصوله إلى المنطقة، يصور سرا نساء يرتدين ملابس بيضاء ويشربن مياها صافية من جدول ويمتد في حقل.
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ويتزامن مع رحلة الرجل تعليقا بصوته يحكي فيه تجربته قائلا: "لقد نجحنا أخيرا في التقاطها بالكاميرا في مكان أصلي، حيث تحفظ الطبيعة في نقائها، إنهم يشربون الماء النظيف من الطبيعة النقية، ويستهلكون نظاما غذائيا عضويا صديقا للبيئة، ويعيشون بسلام في بيئة هادئة، سأحاول الاقتراب منهم بحذر".
بعد ذلك، يكسر الرجل المصور غصنا بقدمه بالخطأ ليلفت انتباه من يراقبهن، لكنه يفاجأ أنهن تحولوا من نساء إلى أبقار.
وينتهي الإعلان بشعار: "مياه نظيفة، علف عضوي، حليب سيول نقي 100 بالمئة، حليب عضوي من مزرعة عضوية في طبيعة تشونجانغ الممتعة".
وتم تحميل الإعلان لأول مرة عبر القناة الرسمية لشركة الحليب الكورية على موقع "يوتيوب" في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتم حذفه في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحسب صحيفة "ذا كوريا هيرالد"، بعدما أثار موجة غضب عنيفة.
وأكد الكثير ممن شاهدوا الإعلان أنهم لن يشربوا حليب الشركة مرة أخرى، وأنه "لا ينبغي وصف البشر على أنهم ماشية"، و"لا يمكن استخدام كاميرات التجسس كمواد إعلانية".
وفي تعليقها على الجدل المثار، أصدرت شركة الحليب الكورية الجنوبية بيانا عبر موقعها على الإنترنت في 8 ديسمبر، جاء فيه: "نعتذر بصدق لكل من شعر بعدم الارتياح تجاه إعلان الحليب التجاري".
وتابعت: "نحن نتقبل هذا الأمر بقلب مثقل وسوف نجري مراجعة داخلية، ونحرص بشكل أكبر على منع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل، ونحني رؤوسنا اعتذارا".
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