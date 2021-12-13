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طالبان: أمريكا أمة عظيمة وكبيرة ولا نحمل أي نوايا سيئة تجاهها
طالبان: أمريكا أمة عظيمة وكبيرة ولا نحمل أي نوايا سيئة تجاهها
أشاد مسؤول كبير في طالبان بالولايات المتحدة، وطلب منها السماح للحركة التي تحكم أفغانستان الآن، بالوصول إلى ما قيمته مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T13:25+0000
2021-12-13T13:25+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس"، نُشرت يوم الأحد، قال وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، إن الحركة لا تحمل تجاه الولايات المتحدة أي نوايا سيئة، وإنه ينبغي على واشنطن دعم حكومتهم الجديدة، بما في ذلك من خلال منحهم حق الوصول إلى الأموال المجمدة.وأضاف: "إلى الأمة الأمريكية؛ أنت أمة عظيمة وكبيرة ويجب أن يكون لديك ما يكفي من الصبر ولديك قلب كبير لتجرؤ على وضع سياسات بشأن أفغانستان على أساس القواعد الدولية، وإنهاء الخلافات وتقليل المسافة بيننا، أمريكا ستغير سياستها تجاه أفغانستان شيئا فشيئا".بعد سيطرة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على كابول في 15 أغسطس/ آب، جمدت الولايات المتحدة ما يقرب من 10 مليارات دولار كانت مملوكة للحكومة الأفغانية المخلوعة في محاولة لمنع التمويل عن الحركة.ومنذ ذلك الحين حذرت "طالبان" من عواقب اقتصادية وخيمة وتقول البنوك الأفغانية إنها تواجه نقصا في الأموال، كما حذرت الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول من أنه دون مساعدات مالية أو مساعدات إنسانية، فإن أفغانستان بدأت "العد التنازلي للكارثة".أفادت وكالة "رويترز" بأن الحركة تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية منذ عام 2001، لكن وزارة الخزانة وضعت، يوم الجمعة، مبادئ توجيهية تسمح بإرسال المساعدات المالية من أمريكا إلى العائلات في أفغانستان.
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الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

طالبان: أمريكا أمة عظيمة وكبيرة ولا نحمل أي نوايا سيئة تجاهها

13:25 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / HOSHANG HASHIMIوزير خارجية إمارة أفغانستان، أمير خان متقي
وزير خارجية إمارة أفغانستان، أمير خان متقي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / HOSHANG HASHIMI
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أشاد مسؤول كبير في طالبان بالولايات المتحدة، وطلب منها السماح للحركة التي تحكم أفغانستان الآن، بالوصول إلى ما قيمته مليارات الدولارات من الأموال المجمدة في البنوك الأمريكية.
في مقابلة مع وكالة "أسوشيتيد برس"، نُشرت يوم الأحد، قال وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، إن الحركة لا تحمل تجاه الولايات المتحدة أي نوايا سيئة، وإنه ينبغي على واشنطن دعم حكومتهم الجديدة، بما في ذلك من خلال منحهم حق الوصول إلى الأموال المجمدة.
وأضاف: "إلى الأمة الأمريكية؛ أنت أمة عظيمة وكبيرة ويجب أن يكون لديك ما يكفي من الصبر ولديك قلب كبير لتجرؤ على وضع سياسات بشأن أفغانستان على أساس القواعد الدولية، وإنهاء الخلافات وتقليل المسافة بيننا، أمريكا ستغير سياستها تجاه أفغانستان شيئا فشيئا".
13:19 GMT
بعد سيطرة طالبان (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) على كابول في 15 أغسطس/ آب، جمدت الولايات المتحدة ما يقرب من 10 مليارات دولار كانت مملوكة للحكومة الأفغانية المخلوعة في محاولة لمنع التمويل عن الحركة.
ومنذ ذلك الحين حذرت "طالبان" من عواقب اقتصادية وخيمة وتقول البنوك الأفغانية إنها تواجه نقصا في الأموال، كما حذرت الأمم المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول من أنه دون مساعدات مالية أو مساعدات إنسانية، فإن أفغانستان بدأت "العد التنازلي للكارثة".
أفادت وكالة "رويترز" بأن الحركة تخضع لعقوبات اقتصادية أمريكية منذ عام 2001، لكن وزارة الخزانة وضعت، يوم الجمعة، مبادئ توجيهية تسمح بإرسال المساعدات المالية من أمريكا إلى العائلات في أفغانستان.
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