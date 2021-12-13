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عون يدعو المجتمع الدولي لتسهيل عودة النازحين السوريين لبلادهم
عون يدعو المجتمع الدولي لتسهيل عودة النازحين السوريين لبلادهم
دعا رئيس لبنان ميشال عون، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة النازحين السوريين في بلاده إلى وطنهم. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T13:26+0000
2021-12-13T13:26+0000
الرئيس اللبناني
سوريا
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جاءت دعوة الرئيس اللبناني أثناء لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السفير غير بيدرسون في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.وقال عون إنه بإمكان النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلا من الاتكال على المساعدات القادمة من المنظمات الدولية.وعرض عون على بيدرسون الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، مشيرا إلى أن عبء النازحين أضيف لهذه الأوضاع.من جهته، أطلع بيدرسون، عون على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي أجراها مع مسؤولين سوريين الأحد.وأشار إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى إيجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة.يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.5 مليون تقريبا، 900 ألف تقريبا منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني أغلبهم من ظروف معيشية صعبة.يعاني لبنان منذ عامين من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تسببت في انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أجواء-التوتر-تسود-مخيمات-اللاجئين-الفلسطينيين-في-لبنان-بعد-مقتل-4-عناصر-لـحماس--1053876007.html
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الرئيس اللبناني, سوريا

عون يدعو المجتمع الدولي لتسهيل عودة النازحين السوريين لبلادهم

13:26 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Dalati Nohraالرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Dalati Nohra
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دعا رئيس لبنان ميشال عون، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة النازحين السوريين في بلاده إلى وطنهم.
جاءت دعوة الرئيس اللبناني أثناء لقائه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السفير غير بيدرسون في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
عائلة فلسطسنية في مخيم اللاجئين في خان يونس تطل من نافذة، جنوب قطاع غزة، فلسطين 28 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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وقال عون إنه بإمكان النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلا من الاتكال على المساعدات القادمة من المنظمات الدولية.
وعرض عون على بيدرسون الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، مشيرا إلى أن عبء النازحين أضيف لهذه الأوضاع.
من جهته، أطلع بيدرسون، عون على المعطيات المتصلة بالتحرك الذي يقوم به والمحادثات التي أجراها مع مسؤولين سوريين الأحد.
وأشار إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى إيجاد السبل الكفيلة بوضع حلول للأزمة السورية الراهنة.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.5 مليون تقريبا، 900 ألف تقريبا منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني أغلبهم من ظروف معيشية صعبة.
يعاني لبنان منذ عامين من أزمة اقتصادية غير مسبوقة تسببت في انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
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