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https://arabic.sputniknews.com/20211213/فيديو-اختبار-طائرة-مسيرة-انتحارية-روسية-من-ناقلة-بحرية-1053883419.html
فيديو اختبار طائرة مسيرة انتحارية روسية من ناقلة بحرية
فيديو اختبار طائرة مسيرة انتحارية روسية من ناقلة بحرية
تم نشر مقطع فيديو لاختبارات الطائرة المسيرة الانتحارية لانتسيت من ناقلة بحرية. وهبطت الطائرة المسيرة التي انطلقت من سفينة صغيرة على الشاطئ. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
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رصد عسكري
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يذكر أنه في أغسطس/أب، أفاد ممثل عن مجموعة شركات كلاشينكوف أنه في نهاية عام 2021، ستبدأ اختبارات الحكومة للطائرة المسيرة الانتحارية لانتسيت.في وقت سابق، تحدث رئيس "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، عن اختبار هذه الطائرات المسيرة خلال الأعمال القتالية في سوريا.تم تطوير الذخيرة في نسختين"لانتسيت-1" و"لانتسيت-3" النسخة الأول وزن إقلاعها 5 كيلوغرامات وهي قادرة على حمل حمولة 1 كيلوغرام. مدة رحلتها 30 دقيقة.يبلغ وزن الإقلاع للثانية 12 كيلوغرامًا، وبالتالي يمكن أن تحمل ما يصل إلى 5 كيلوغرامات من الحمولة القتالية. وتبقى في الهواء لفترة أطول قليلاً - حتى 40 دقيقة.
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رصد عسكري

فيديو اختبار طائرة مسيرة انتحارية روسية من ناقلة بحرية

11:33 GMT 13.12.2021
© Photo / KALASHNIKOV MEDIAلانتسيت
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Photo / KALASHNIKOV MEDIA
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تم نشر مقطع فيديو لاختبارات الطائرة المسيرة الانتحارية لانتسيت من ناقلة بحرية. وهبطت الطائرة المسيرة التي انطلقت من سفينة صغيرة على الشاطئ.
يذكر أنه في أغسطس/أب، أفاد ممثل عن مجموعة شركات كلاشينكوف أنه في نهاية عام 2021، ستبدأ اختبارات الحكومة للطائرة المسيرة الانتحارية لانتسيت.
في وقت سابق، تحدث رئيس "روستيخ"، سيرغي تشيميزوف، عن اختبار هذه الطائرات المسيرة خلال الأعمال القتالية في سوريا.
تم تطوير الذخيرة في نسختين"لانتسيت-1" و"لانتسيت-3" النسخة الأول وزن إقلاعها 5 كيلوغرامات وهي قادرة على حمل حمولة 1 كيلوغرام. مدة رحلتها 30 دقيقة.
يبلغ وزن الإقلاع للثانية 12 كيلوغرامًا، وبالتالي يمكن أن تحمل ما يصل إلى 5 كيلوغرامات من الحمولة القتالية. وتبقى في الهواء لفترة أطول قليلاً - حتى 40 دقيقة.
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