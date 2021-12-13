فيديو يظهر تمساحا يتحول لـ"صاروخ" في "معركة أرض- جو" مع الخفافيش

وتذكرنا الطبيعة دائما بأنها سبقتنا بالاختراعات والتصاميم بملايين السنين، حيث أظهر فيديو معركة تحبس الأنفاس في شمالي أستراليا بين تماسيح المياه العذبة الأسترالية وخفافيش الثعلب الأحمر العملاقة والتي يبلغ طول جناحيها منبسطين مترًا كاملًا.ووصلت الحرارة في تلك البقعة من أستراليا إلى 38 درجة مئوية، وهي كافية لقتل الخفافيش بسبب عملية التجفاف ونقص المياه، حيث كان في الموقع ما يقارب 300 ألف خفاش متعطشين للمياه.وبدأت الخفافيش واحدًا تلو الآخر تحاول ملامسة المياه بصدورها كي تنتعش، وكي يعلق الماء على فرائها لتلعقه لاحقا.ولكن تمساح المياه العذبة كان يربض تحت الماء متلهفا لخفاش سيئ الحظ يحط بين فكيه، وهذا ما حدث حينما أطبق أحد التماسيح بفكيه على الطائر المسكين.
استلهم الكثير من صنّاع الأسلحة الحربية وحتى الطائرات المدنية تصاميم ترساناتهم من البيئة المحيطة، كاستلهام تصاميم الطائرات الحربية من أنواع الطيور من حيث انسيابية هيكلها المغزلي.
وتذكرنا الطبيعة دائما بأنها سبقتنا بالاختراعات والتصاميم بملايين السنين، حيث أظهر فيديو معركة تحبس الأنفاس في شمالي أستراليا بين تماسيح المياه العذبة الأسترالية وخفافيش الثعلب الأحمر العملاقة والتي يبلغ طول جناحيها منبسطين مترًا كاملًا.
ووصلت الحرارة في تلك البقعة من أستراليا إلى 38 درجة مئوية، وهي كافية لقتل الخفافيش بسبب عملية التجفاف ونقص المياه، حيث كان في الموقع ما يقارب 300 ألف خفاش متعطشين للمياه.