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https://arabic.sputniknews.com/20211213/فيديو-يظهر-تمساحا-يتحول-لـصاروخ-في-معركة-أرض--جو-مع-الخفافيش-1053905799.html
فيديو يظهر تمساحا يتحول لـ"صاروخ" في "معركة أرض- جو" مع الخفافيش
فيديو يظهر تمساحا يتحول لـ"صاروخ" في "معركة أرض- جو" مع الخفافيش
استلهم الكثير من صنّاع الأسلحة الحربية وحتى الطائرات المدنية تصاميم ترساناتهم من البيئة المحيطة، كاستلهام تصاميم الطائرات الحربية من أنواع الطيور من حيث... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T19:56+0000
2021-12-13T19:56+0000
نادي الفيديو
اخبار عالم الحيوان
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وتذكرنا الطبيعة دائما بأنها سبقتنا بالاختراعات والتصاميم بملايين السنين، حيث أظهر فيديو معركة تحبس الأنفاس في شمالي أستراليا بين تماسيح المياه العذبة الأسترالية وخفافيش الثعلب الأحمر العملاقة والتي يبلغ طول جناحيها منبسطين مترًا كاملًا.ووصلت الحرارة في تلك البقعة من أستراليا إلى 38 درجة مئوية، وهي كافية لقتل الخفافيش بسبب عملية التجفاف ونقص المياه، حيث كان في الموقع ما يقارب 300 ألف خفاش متعطشين للمياه.وبدأت الخفافيش واحدًا تلو الآخر تحاول ملامسة المياه بصدورها كي تنتعش، وكي يعلق الماء على فرائها لتلعقه لاحقا.ولكن تمساح المياه العذبة كان يربض تحت الماء متلهفا لخفاش سيئ الحظ يحط بين فكيه، وهذا ما حدث حينما أطبق أحد التماسيح بفكيه على الطائر المسكين.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/ذكر-البطريق-يرضع-فرخه-من-الحلق-وينجو-بأعجوبة-من-هجوم-فقمةفيديو-1053899491.html
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نادي الفيديو, اخبار عالم الحيوان

فيديو يظهر تمساحا يتحول لـ"صاروخ" في "معركة أرض- جو" مع الخفافيش

19:56 GMT 13.12.2021
© Photoتمساح ضخم
تمساح ضخم - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Photo
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استلهم الكثير من صنّاع الأسلحة الحربية وحتى الطائرات المدنية تصاميم ترساناتهم من البيئة المحيطة، كاستلهام تصاميم الطائرات الحربية من أنواع الطيور من حيث انسيابية هيكلها المغزلي.
وتذكرنا الطبيعة دائما بأنها سبقتنا بالاختراعات والتصاميم بملايين السنين، حيث أظهر فيديو معركة تحبس الأنفاس في شمالي أستراليا بين تماسيح المياه العذبة الأسترالية وخفافيش الثعلب الأحمر العملاقة والتي يبلغ طول جناحيها منبسطين مترًا كاملًا.
ووصلت الحرارة في تلك البقعة من أستراليا إلى 38 درجة مئوية، وهي كافية لقتل الخفافيش بسبب عملية التجفاف ونقص المياه، حيث كان في الموقع ما يقارب 300 ألف خفاش متعطشين للمياه.
بطريق يطعم صغيره على جزيرة كوفيرفيل في أنتاركتيكا (القطب الجنوبي)، 15 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
ذكر البطريق "يرضع" فرخه من الحلق وينجو بأعجوبة من هجوم فقمة...فيديو
16:42 GMT
وبدأت الخفافيش واحدًا تلو الآخر تحاول ملامسة المياه بصدورها كي تنتعش، وكي يعلق الماء على فرائها لتلعقه لاحقا.
ولكن تمساح المياه العذبة كان يربض تحت الماء متلهفا لخفاش سيئ الحظ يحط بين فكيه، وهذا ما حدث حينما أطبق أحد التماسيح بفكيه على الطائر المسكين.
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