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https://arabic.sputniknews.com/20211213/قائد-منتخب-قطر-هدفنا-تجاوز-الجزائر-للاقتراب-من-التتويج-1053886293.html
قائد منتخب قطر: هدفنا تجاوز الجزائر للاقتراب من التتويج
قائد منتخب قطر: هدفنا تجاوز الجزائر للاقتراب من التتويج
أكد قائد المنتخب القطري لكرة القدم حسن الهيدوس، أن مباراة العنابي أمام المنتخب الجزائري في نصف النهائي ستكون صعبة للغاية. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T12:34+0000
2021-12-13T12:34+0000
2021-12-13T12:34+0000
رياضة
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وقال الهيدوس في تصريحات له عقب الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب القطري مساء الأحد، إن مواجهة الجزائر صعبة لامتلاك الخضر لاعبين من أعلى مستوى وأصحاب خبرات كبيرة.وفي رده على سؤال، حول المنتخب الذي يفضل مواجهته في النهائي في حال التأهل، قال قائد منتخب قطر: "نركز الآن على مباراة الجزائر، ونتمنى تحقيق التأهل، وبعدها نفكر في المنافس القادم".هذا وتأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره الاماراتي بنتيجة 5-0، فيما حقق منتخب الجزائر الفوز على المغرب 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2.وفي المباراة الثانية يواجه المنتخب المصري، الذي حقق الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي بعد الوصول للوقت الإضافي عقب التعادل 1-1، نظيره التونسي الذي فاز على عمان بنتيجة 2-1.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/نجم-المنتخب-الجزائري-يثير-قلق-الأطباء-بعد-نهاية-مواجهة-المغرب-فيديو-1053845803.html
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رياضة
قائد منتخب قطر: هدفنا تجاوز الجزائر للاقتراب من التتويج
أكد قائد المنتخب القطري لكرة القدم حسن الهيدوس، أن مباراة العنابي أمام المنتخب الجزائري في نصف النهائي ستكون صعبة للغاية.
وقال الهيدوس في تصريحات له عقب الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب القطري مساء الأحد، إن مواجهة الجزائر صعبة لامتلاك الخضر لاعبين من أعلى مستوى وأصحاب خبرات كبيرة.
وأضاف قائد منتخب قطر: "هدفنا المنافسة ومواصلة المشوار في البطولة، من أجل التتويج باللقب لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية، وعلينا العمل أكثر وبذل مجهودات مضاعفة، لأن مواجهة نصف النهائي ستكون صعبة جدا".
وفي رده على سؤال، حول المنتخب الذي يفضل مواجهته في النهائي في حال التأهل، قال قائد منتخب قطر: "نركز الآن على مباراة الجزائر، ونتمنى تحقيق التأهل، وبعدها نفكر في المنافس القادم".
هذا وتأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على نظيره الاماراتي بنتيجة 5-0، فيما حقق منتخب الجزائر الفوز على المغرب 5-3 بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2.
وفي المباراة الثانية يواجه المنتخب المصري، الذي حقق الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 في الدور ربع النهائي بعد الوصول للوقت الإضافي عقب التعادل 1-1، نظيره التونسي الذي فاز على عمان بنتيجة 2-1.