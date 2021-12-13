قبل قمة الرياض.. حمد بن جاسم يتحدث عن انسجام سياسي إيجابي

وتمنى حمد بن جاسم أن يتجلى (الانسجام) بوضوح في القمة المقبلة لمجلس التعاون الخليجي، وأن يكون لبنة لإعادة تأهيله وتجهيزه (مجلس التعاون الخليجي)، لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية.وأضاف رئيس وزراء قطر الأسبق، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التحديات والتغييرات التي تدور حولنا وتصبو، وترتقي لطموحات الشعب الخليجي الواحد.تأسس مجلس التعاون الخليجي عام 1981. وتنطلق دورته الـ 42 في العاصمة السعودية الرياض غدا الثلاثاء.
قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، إنه بدأ يلوح في الأفق في منطقة الخليج العربي بوادر انسجام سياسي إيجابي".
وتمنى حمد بن جاسم أن يتجلى (الانسجام) بوضوح في القمة المقبلة لمجلس التعاون الخليجي، وأن يكون لبنة لإعادة تأهيله وتجهيزه (مجلس التعاون الخليجي)، لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية.
وأضاف رئيس وزراء قطر الأسبق، أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار التحديات والتغييرات التي تدور حولنا وتصبو، وترتقي لطموحات الشعب الخليجي الواحد.
بدأ يلوح في الأفق في منطقتنا الخليجية بوادر انسجام سياسي ايجابي، أتمنى أن يتجلى بوضوح في القمة القادمة لمجلس التعاون الخليجي لإعادة تأهيله وتجهيزه لانطلاقة جديدة ثابتة في شتى المجالات، تكون مدروسة وواقعية،