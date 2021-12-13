هذا وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في وقت سابق: "سماع دوي عدة انفجارات داخل قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة التنف بريف حمص الشرقي على الحدود السورية العراقية".وفي أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، هزت سلسلة انفجارات عنيفة قاعدة التنف الأمريكية غير الشرعية قرب الحدود السورية - العراقية، أقصى شمال شرقي سوريا، نتيجة تعرضها لهجوم صاروخي.أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن واشنطن تحتفظ بالحق في الدفاع عن نفسها بشأن الهجوم على قاعدة التنف شرقي سوريا، كما أنها تحتفظ بحق الرد على الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.
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2021
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الأخبار
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60
سبوتنيك عربي
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العالم العربي
قصف صاروخي على قاعدة للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط السورية