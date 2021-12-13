"قناع" ذهبي لطائرات إنذار مبكر روسية

وطائرة "أ-50" هي طائرة الإنذار المبكر وتتلخص وظيفتها في اكتشاف وسائل الهجوم للعدو. وتقوم الطائرة بمهمتها بواسطة الرادار وهو رادار قوي يمكن أن يتأثر بموجاته وإشعاعاته طاقم قيادة الطائرة. ولكي لا تتوغل موجاته في كابينة الطائرة تم تغليف زجاج الكابينة بالغشاء الواقي.وقال فاليري بوروفيكوف، نائب قائد سرب طائرات "أ-50"، في الحديث لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" إن الغشاء الذي يغلف زجاج كابينة طائرة "أ-50" يحتوي على الذهب الحقيقي، وهو سميك إلى درجة يبقى معها الزجاج شفافا أو شبه شفاف ويقي، مع ذلك، طاقم قيادة الطائرة من الإشعاعات الرادارية.والذهب الذي يحتوي عليه الغشاء الواقي والذي يصد الإشعاعات الضارة هو بحجم 3 خواتم.
شرح نائب قائد سرب طائرات "أ-50" لماذا يتم تغليف زجاج كابينة قيادة طائرة "أ-50" بالذهب.
وطائرة "أ-50" هي طائرة الإنذار المبكر وتتلخص وظيفتها في اكتشاف وسائل الهجوم للعدو. وتقوم الطائرة بمهمتها بواسطة الرادار وهو رادار قوي يمكن أن يتأثر بموجاته وإشعاعاته طاقم قيادة الطائرة. ولكي لا تتوغل موجاته في كابينة الطائرة تم تغليف زجاج الكابينة بالغشاء الواقي.