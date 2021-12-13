كشف سر لون نجوم الكرملين

ومن أين لها هذا اللون، مع العلم أنها لم تصنع من الياقوت.وذكر تلفزيون الجيش الروسي "زفيزدا" نقلا عن دميتري بيتراتشكوف، مدير أحد معامل الزجاج الروسية، أن نجوم الكرملين صُنعت من ثلاثة أنواع من الزجاج لكل منها لونه المتميز. وتم تصنيع كل نوع على انفراد. ثم تم مزجها للحصول على اللون المناسب من مزيج الألوان.وكانت النتيجة أن زجاج نجوم الكرملين المضيئة يختلف عن زجاج المصباح الكهربائي من حيث مدى الشفافية والعمق اللوني.ونوه إلى أن اللون الأحمر الياقوتي نتاج مزج ألوان أنواع الزجاج المختلفة.
تجذب النجوم التي تعتلي أبراج سور قصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو أنظار الناس بلونها الأحمر الياقوتي.
ومن أين لها هذا اللون، مع العلم أنها لم تصنع من الياقوت.
وذكر تلفزيون الجيش الروسي "زفيزدا" نقلا عن دميتري بيتراتشكوف، مدير أحد معامل الزجاج الروسية، أن نجوم الكرملين صُنعت من ثلاثة أنواع من الزجاج لكل منها لونه المتميز. وتم تصنيع كل نوع على انفراد. ثم تم مزجها للحصول على اللون المناسب من مزيج الألوان.
وكانت النتيجة أن زجاج نجوم الكرملين المضيئة يختلف عن زجاج المصباح الكهربائي من حيث مدى الشفافية والعمق اللوني.
ونوه إلى أن اللون الأحمر الياقوتي نتاج مزج ألوان أنواع الزجاج المختلفة.