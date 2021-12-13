تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211213/لافروف-يناقش-مع-نظيره-الجنوب-الأفريقي-وصول-مختبر-طبي-على-متن-طائرات-روسية-1053869645.html
لافروف يناقش مع نظيره الجنوب الأفريقي وصول مختبر طبي على متن طائرات روسية
لافروف يناقش مع نظيره الجنوب الأفريقي وصول مختبر طبي على متن طائرات روسية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ناقش مع وزير خارجية جمهورية جنوب افريقيا، ناليدي باندور، تنظيم وصول طائرة روسية تحمل على... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T00:59+0000
2021-12-13T00:59+0000
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053368096_0:56:1321:799_1920x0_80_0_0_5198287d11c83aa106d658c72308bdfe.jpg
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية صدر بعد المحادثات: "تمت مناقشة توصيل الشحنات الروسية المتعلقة بتعزيز مواقع الزملاء من جنوب أفريقيا في مكافحتهم لعدوى فيروس كورونا المستجد".وأضاف البيان، "وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية للرئيسين الروسي والجنوب أفريقي، تم بحث بارامترات معينة لتنظيم وصول طائرة محملة بمختبر طبي ومختصين روس إلى جمهورية جنوب أفريقيا".وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أوميكرون"، حيث تم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر، وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الجمعة، أن طائرة تابعة للوزارة انطلقت من جمهورية جنوب أفريقيا وعلى متنها مختصي علم الفيروسات ومختبر متنقل.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/روسيا-ترسل-علماء-فيروسات-ومختبرات-ومعدات-طبية-إلى-جنوب-أفريقيا-1053753675.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/1053368096_90:0:1229:854_1920x0_80_0_0_fc5c9ab87e5922ee98b6a1b5d40d96c4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

لافروف يناقش مع نظيره الجنوب الأفريقي وصول مختبر طبي على متن طائرات روسية

00:59 GMT 13.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ناقش مع وزير خارجية جمهورية جنوب افريقيا، ناليدي باندور، تنظيم وصول طائرة روسية تحمل على متنها مختبرا طبيا ومختصين روس.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية صدر بعد المحادثات: "تمت مناقشة توصيل الشحنات الروسية المتعلقة بتعزيز مواقع الزملاء من جنوب أفريقيا في مكافحتهم لعدوى فيروس كورونا المستجد".
وأضاف البيان، "وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية للرئيسين الروسي والجنوب أفريقي، تم بحث بارامترات معينة لتنظيم وصول طائرة محملة بمختبر طبي ومختصين روس إلى جمهورية جنوب أفريقيا".
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2021
روسيا ترسل علماء فيروسات ومختبرات ومعدات طبية إلى جنوب أفريقيا
9 ديسمبر, 17:15 GMT
وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أوميكرون"، حيث تم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر، وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الجمعة، أن طائرة تابعة للوزارة انطلقت من جمهورية جنوب أفريقيا وعلى متنها مختصي علم الفيروسات ومختبر متنقل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
01:58 GMTريابكوف: حشد الناتو على حدودنا ينذر بوضع يشبه أزمة الصواريخ الكوبية
01:15 GMTمقتل فلسطيني خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية.. فيديو
00:59 GMTلافروف يناقش مع نظيره الجنوب الأفريقي وصول مختبر طبي على متن طائرات روسية
00:15 GMTزلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب أفريقيا
أمسالجيش اليمني يستعيد مواقع من "أنصار الله" إثر معارك في مأرب
أمسأهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في ليلة تألق فيها مبابي.. فيديو
أمسأهداف مباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية.. فيديو
أمسالكشف عن تفاصيل صفقة سرية بين الصين وأبل
أمسالنيابة العامة المصرية توجه للمتهم بقتل 4 طلاب في حادث مروري تهمة "القتل الخطأ"
أمسمصطفى شعبان يكشف لأول مرة حقيقة خلافه مع محمد رمضان بسبب "ملوك الجدعنة"... فيديو
أمسالخارجية اللبنانية: حريصون على ألا تكون بلادنا مقرا للتطاول على البحرين
أمسالسعودية تخفض الإنفاق العسكري أكثر من 10% في عام 2022
أمسإصابة رئيس جنوب أفريقيا بـ"كوفيد-19" ونقل سلطاته لنائبه
أمسولي العهد السعودي يعلق على إقرار ميزانية المملكة للعام الجديد
أمس"حماس" تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل 3 من عناصرها خلال جنازة بجنوب لبنان
أمساللجنة المنظمة لكأس العرب تكشف عن أهم أرقام البطولة... بيع 476 ألف تذكرة
أمسزوجة يوسف دندش تخرج عن صمتها بعد صورته مع شيرين... منافق كان عاوز يقتلني وخاطف ولادي
أمسزاخاروفا: دول غربية نقلت مسلحين مدربين إلى أوكرانيا
أمسالأرصاد المصرية تعلن انخفاضا في درجات الحرارة الأيام المقبلة
أمسرئيس وزراء إسرائيل يصل أبوظبي في زيارة هي الأولى من نوعها... فيديو