لافروف يناقش مع نظيره الجنوب الأفريقي وصول مختبر طبي على متن طائرات روسية

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية صدر بعد المحادثات: "تمت مناقشة توصيل الشحنات الروسية المتعلقة بتعزيز مواقع الزملاء من جنوب أفريقيا في مكافحتهم لعدوى فيروس كورونا المستجد".وأضاف البيان، "وفقا لاتفاق تم التوصل إليه خلال مكالمة هاتفية للرئيسين الروسي والجنوب أفريقي، تم بحث بارامترات معينة لتنظيم وصول طائرة محملة بمختبر طبي ومختصين روس إلى جمهورية جنوب أفريقيا".وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أوميكرون"، حيث تم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر، وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الجمعة، أن طائرة تابعة للوزارة انطلقت من جمهورية جنوب أفريقيا وعلى متنها مختصي علم الفيروسات ومختبر متنقل.
وناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، هاتفيا مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، التعاون الثنائي فيما يخص انتشار متحور "أوميكرون"، حيث تم الاتفاق على إرسال مجموعة من علماء الأوبئة والباحثين والأطباء الروس، بالإضافة إلى مختبر، وغيره من المعدات الطبية إلى جنوب إفريقيا في المستقبل القريب.
وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الجمعة، أن طائرة تابعة للوزارة انطلقت من جمهورية جنوب أفريقيا وعلى متنها مختصي علم الفيروسات ومختبر متنقل.