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https://arabic.sputniknews.com/20211213/لوكاشينكو-نجحنا-في-إقناع-آلاف-من-اللاجئين-بالعودة-إلى-أوطانهم-1053883050.html
لوكاشينكو: نجحنا في إقناع آلاف من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم
لوكاشينكو: نجحنا في إقناع آلاف من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم
كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، عن نجاح سلطات بلاده في إقناع آلاف من اللاجئين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالعودة إلى أوطانهم. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T11:31+0000
2021-12-13T11:31+0000
2021-12-13T11:31+0000
روسيا
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
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موسكو- سبوتنيك. وقال لوكاشينكو خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون "تي آر تي" التركية: "نحن نفي بالوعود، وبدورنا أقنعنا آلاف عدة من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم".وأضاف: "الاتحاد الأوروبي، الذي كان ينبغي أن يستقبل ألفي شخص على الأقل من تلك العائلات التي لديها أطفال موجودة الآن في هذا المخيم المرتجل، لم يتحرك بمقدار سنتيمتر واحد".وأردف: "لذلك، إذا رفض الناس الذهاب إلى أوروبا، فسنقنعهم بالعودة إلى وطنهم، وإذا أردوا البقاء في بيلاروسا، فلدينا قانون، وسنتصرف بصرامة وفقا للقانون".ذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، اليوم، أن لوكوشينكو وعد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بأن بلاده "ستحاول إقناع الناس، بالعودة إلى وطنهم إذا أراد أحدهم ذلك".اندلع خلافا بين دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروسا حول المهاجرين، حيث تتهم بروكسل مينسك باستخدام المهاجرين "كسلاح" للرد على العقوبات الأوروبية، حيث أعلنت بولندا ولاتفيا وليتوانيا عن تزايد تدفق المهاجرين.
https://arabic.sputniknews.com/20211209/ليتوانيا-تدفع-ألف-يورو-لكل-مهاجر-من-أجل-العودة-إلى-بلده-الأصلي-1053755743.html
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روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
لوكاشينكو: نجحنا في إقناع آلاف من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم
كشف الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، عن نجاح سلطات بلاده في إقناع آلاف من اللاجئين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا بالعودة إلى أوطانهم.
موسكو-
سبوتنيك
. وقال لوكاشينكو خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون "تي آر تي" التركية: "نحن نفي بالوعود، وبدورنا أقنعنا آلاف عدة من اللاجئين بالعودة إلى أوطانهم".
وأضاف: "
الاتحاد الأوروبي
، الذي كان ينبغي أن يستقبل ألفي شخص على الأقل من تلك العائلات التي لديها أطفال موجودة الآن في هذا المخيم المرتجل، لم يتحرك بمقدار سنتيمتر واحد".
وأردف: "لذلك، إذا رفض الناس الذهاب إلى أوروبا، فسنقنعهم بالعودة إلى وطنهم، وإذا أردوا البقاء في بيلاروسا، فلدينا قانون، وسنتصرف بصرامة وفقا للقانون".
ذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، اليوم، أن لوكوشينكو وعد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، بأن بلاده "ستحاول إقناع الناس، بالعودة إلى وطنهم إذا أراد أحدهم ذلك".
اندلع خلافا بين دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروسا حول المهاجرين، حيث تتهم بروكسل مينسك باستخدام المهاجرين "كسلاح" للرد على
العقوبات الأوروبية
، حيث أعلنت بولندا ولاتفيا وليتوانيا عن تزايد تدفق المهاجرين.