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https://arabic.sputniknews.com/20211213/ليلى-علوي-تثير-جدلا-بمقطع-فيديو-من-أمام-الكعبة-فيديو-1053876168.html
ليلى علوي تثير جدلا بمقطع فيديو من أمام الكعبة... فيديو
ليلى علوي تثير جدلا بمقطع فيديو من أمام الكعبة... فيديو
أثار مقطع فيديو للفنانة المصرية ليلى علوي بالحجاب وهي تطلب العفو أمام الكعبة الشريفة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T09:28+0000
2021-12-13T09:28+0000
مجتمع
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وانتقد مغردون ظهور علوي، وقالوا بأن الأصح هو التوجه للكعبة بالدعاء وليس للمصور، في حين اعتبر آخرون الأمر مجرد رياء لأن الأصح في العبادات هو السرية واحتساب الأجر.وتعجب البعض من ارتدائها للملابس الفاضحة في مهرجان البحر الأحمر بجدة دون مراعاة لقداسة المكان، ثم أدائها للعمرة بحجاب يغطي كامل الجسد، مؤكدين أن أغلب الفنانين يعانون من التناقض وربما الانفصام في الشخصية.في ذات السياق عبر نشطاء عن فرحتهم بأداء الفنانة للعمرة وتمنوا أن تكون بداية لتوبة نصوح.هذا وشاركت الفنانة متابعيها عبر ستوري حسابها على "إنستغرام" لقطات من تواجدها أمام الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، حيث "كانت ترتدي الحجاب وتدعو الله وتناجيه بكل خشوع".يذكر أن ليلى علوي أدت مناسك العمرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، السبت، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
سبوتنيك عربي
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مجتمع

ليلى علوي تثير جدلا بمقطع فيديو من أمام الكعبة... فيديو

09:28 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAIDالممثلة المصرية ليلى علوي
الممثلة المصرية ليلى علوي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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أثار مقطع فيديو للفنانة المصرية ليلى علوي بالحجاب وهي تطلب العفو أمام الكعبة الشريفة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وانتقد مغردون ظهور علوي، وقالوا بأن الأصح هو التوجه للكعبة بالدعاء وليس للمصور، في حين اعتبر آخرون الأمر مجرد رياء لأن الأصح في العبادات هو السرية واحتساب الأجر.
وتعجب البعض من ارتدائها للملابس الفاضحة في مهرجان البحر الأحمر بجدة دون مراعاة لقداسة المكان، ثم أدائها للعمرة بحجاب يغطي كامل الجسد، مؤكدين أن أغلب الفنانين يعانون من التناقض وربما الانفصام في الشخصية.
في ذات السياق عبر نشطاء عن فرحتهم بأداء الفنانة للعمرة وتمنوا أن تكون بداية لتوبة نصوح.
هذا وشاركت الفنانة متابعيها عبر ستوري حسابها على "إنستغرام" لقطات من تواجدها أمام الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، حيث "كانت ترتدي الحجاب وتدعو الله وتناجيه بكل خشوع".
يذكر أن ليلى علوي أدت مناسك العمرة بالمسجد الحرام فى مكة المكرمة، السبت، وذلك على هامش حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
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