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https://arabic.sputniknews.com/20211213/مؤسسات-مالية-أمريكية-تعيد-النظر-في-عودة-الموظفين-إلى-مكاتبهم-بعد-أوميكرون-1053900529.html
مؤسسات مالية أمريكية تعيد النظر في عودة الموظفين إلى مكاتبهم بعد أوميكرون
مؤسسات مالية أمريكية تعيد النظر في عودة الموظفين إلى مكاتبهم بعد أوميكرون
بعد أن كانت المؤسسات الأمريكية أكثر نشاطا من المؤسسات الأخرى، في تشجيع الموظفين على العودة إلى مكاتبهم، بدأت تعيد النظر في هذه الخطط، بسبب الانتشار السريع... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T17:28+0000
2021-12-13T17:28+0000
بنوك
سلالة كورونا الجديدة
أوميكرون
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وحسب رويترز كان لدى معظم البنوك الأمريكية الكبرى موظفون يعملون في مكاتب منذ الصيف، لكن البعض الآن يوصي الموظفين بضرورة الحصول على جرعات معززة.على سبيل المثال يقوم بنك "أوف أمريكا كورب" منذ أواخر الصيف بتشجيع الموظفين على التطعيم الكامل، والآن يحصلون على اللقاحات المعززة عن طريق عيادات في مقرات الفروع.وبالنسبة لشركة سيتي جروب، تطالب الموظفين في الولايات المتحدة بالتطعيم لكنه لا يفرض جرعات تعزيزية.وقال مصدر لرويترز إنها توفر مجموعات اختبار سريعة وتشجع على إجراء الاختبارات للموظفين الذين يدخلون المكتب.ويتيح البنك الألماني جرعات تعزيزية للقاحات كورونا للموظفين في مقره الرئيسي الجديد في وسط المدينة في مدينة نيويورك منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.ومع اندلاع الإصابات في أغسطس/ آب بسبب انتشار متغير دلتا، فرض بنك وول ستريت اللقاحات لجميع الموظفين والزوار الذين يدخلون مكاتبه في الولايات المتحدة.ويوفر البنك أيضًا إمكانية الوصول إلى التعزيزات لمن يحتاجها، على الرغم من أن التعزيزات ليست إلزامية.كذلك يفرض بنك جيفريزالاستثماري على جميع الموظفين الذين يرغبون في دخول مكاتبه التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيحتاج إلى معززات بحلول 31 يناير، ما لم يكن الشخص المعني غير مؤهل بعد للحصول على اللقطة الإضافية. لا يقوم البنك بإجراء اختبار في الموقع.وفي الأسبوع الماضي، وبعد اكتشاف سلسلة من الحالات، طلب البنك من الموظفين العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك، وألغى جميع الرحلات باستثناء الرحلات الضرورية.وبالنسبة لـ "جي بي مورجان تشيس وشركاه"، وهو أكبر بنك أمريكي، وواحد من أكثر البنوك "عدوانية" في إعادة الموظفين إلى المكتب، فقد فرض الكمامة لموظفيه الأمريكيين في أغسطس/آب، قائلاً إنه سيُطلب منهم ارتداء أقنعة في الأماكن المغلقة العامة وفي المناطق المشتركة بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم .وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال البنك إنه سيقيد سفر رجال الأعمال للموظفين غير المحصنين أو الذين لم يكشفوا عن حالة التطعيم الخاصة بهم، حيث يُطلب من هؤلاء الموظفين إجراء الاختبار مرتين في الأسبوع والمساهمة بمزيد من رواتبهم في التأمين الطبي.كما فرض البنك لقاحات للموظفين الجدد في الأدوار التي تواجه العملاء أو تلك المطلوبة للسفر للعمل.وفي مورجان ستانلي طُلب من موظفين مقيمين في الولايات المتحدة إثبات تلقيحهم ضد فيروس كورونا بحلول الأول من أكتوبر.وفي وقت سابق في يونيو/حزيران، منع البنك العملاء والزوار من دخول مكاتبه في نيويورك وويستشيستر، وفقًا لمصدر أكد أنه من المتوقع أن يعمل أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل عن بعد.
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بنوك, سلالة كورونا الجديدة, أوميكرون

مؤسسات مالية أمريكية تعيد النظر في عودة الموظفين إلى مكاتبهم بعد أوميكرون

17:28 GMT 13.12.2021
© REUTERS / Shannon Stapletonبورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك
بورصة وول ستريت للأوراق المالية في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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بعد أن كانت المؤسسات الأمريكية أكثر نشاطا من المؤسسات الأخرى، في تشجيع الموظفين على العودة إلى مكاتبهم، بدأت تعيد النظر في هذه الخطط، بسبب الانتشار السريع لمتغير أوميكرون.
وحسب رويترز كان لدى معظم البنوك الأمريكية الكبرى موظفون يعملون في مكاتب منذ الصيف، لكن البعض الآن يوصي الموظفين بضرورة الحصول على جرعات معززة.
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على سبيل المثال يقوم بنك "أوف أمريكا كورب" منذ أواخر الصيف بتشجيع الموظفين على التطعيم الكامل، والآن يحصلون على اللقاحات المعززة عن طريق عيادات في مقرات الفروع.
وبالنسبة لشركة سيتي جروب، تطالب الموظفين في الولايات المتحدة بالتطعيم لكنه لا يفرض جرعات تعزيزية.
وقال مصدر لرويترز إنها توفر مجموعات اختبار سريعة وتشجع على إجراء الاختبارات للموظفين الذين يدخلون المكتب.
ويتيح البنك الألماني جرعات تعزيزية للقاحات كورونا للموظفين في مقره الرئيسي الجديد في وسط المدينة في مدينة نيويورك منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر.
ومع اندلاع الإصابات في أغسطس/ آب بسبب انتشار متغير دلتا، فرض بنك وول ستريت اللقاحات لجميع الموظفين والزوار الذين يدخلون مكاتبه في الولايات المتحدة.
ويوفر البنك أيضًا إمكانية الوصول إلى التعزيزات لمن يحتاجها، على الرغم من أن التعزيزات ليست إلزامية.
كذلك يفرض بنك جيفريزالاستثماري على جميع الموظفين الذين يرغبون في دخول مكاتبه التطعيم ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيحتاج إلى معززات بحلول 31 يناير، ما لم يكن الشخص المعني غير مؤهل بعد للحصول على اللقطة الإضافية. لا يقوم البنك بإجراء اختبار في الموقع.
وفي الأسبوع الماضي، وبعد اكتشاف سلسلة من الحالات، طلب البنك من الموظفين العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك، وألغى جميع الرحلات باستثناء الرحلات الضرورية.
وبالنسبة لـ "جي بي مورجان تشيس وشركاه"، وهو أكبر بنك أمريكي، وواحد من أكثر البنوك "عدوانية" في إعادة الموظفين إلى المكتب، فقد فرض الكمامة لموظفيه الأمريكيين في أغسطس/آب، قائلاً إنه سيُطلب منهم ارتداء أقنعة في الأماكن المغلقة العامة وفي المناطق المشتركة بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم .
وفي أكتوبر/تشرين الأول، قال البنك إنه سيقيد سفر رجال الأعمال للموظفين غير المحصنين أو الذين لم يكشفوا عن حالة التطعيم الخاصة بهم، حيث يُطلب من هؤلاء الموظفين إجراء الاختبار مرتين في الأسبوع والمساهمة بمزيد من رواتبهم في التأمين الطبي.
كما فرض البنك لقاحات للموظفين الجدد في الأدوار التي تواجه العملاء أو تلك المطلوبة للسفر للعمل.
وفي مورجان ستانلي طُلب من موظفين مقيمين في الولايات المتحدة إثبات تلقيحهم ضد فيروس كورونا بحلول الأول من أكتوبر.
وفي وقت سابق في يونيو/حزيران، منع البنك العملاء والزوار من دخول مكاتبه في نيويورك وويستشيستر، وفقًا لمصدر أكد أنه من المتوقع أن يعمل أولئك الذين لم يتم تطعيمهم بشكل كامل عن بعد.
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