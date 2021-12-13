https://arabic.sputniknews.com/20211213/ماذا-تكون-نتيجة-المباراة-الممكنة-بين-مقاتلة-سو-57-الروسية-وإف-22-الأمريكية؟-1053873333.html

من يفوز في معركة محتملة بين مقاتلة "سو-57" الروسية و"إف-22" الأمريكية؟

من يفوز في معركة محتملة بين مقاتلة "سو-57" الروسية و"إف-22" الأمريكية؟

احتاجت الإجابة عن هذا السؤال الذي طرحته مجلة أمريكية إلى استعراض قدرات الطائرتين المنتميتين إلى الجيل الخامس من المقاتلات. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T08:15+0000

2021-12-13T08:15+0000

2021-12-13T08:28+0000

رصد عسكري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104550/18/1045501851_0:21:3569:2029_1920x0_80_0_0_629679447c4127d351dae50629580545.jpg

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" إن أهم ما يحقق الفاعلية لـ"سو-57" وجود المحركين اللذين يمكّنان الطائرة من التحليق بسرعة 1.5 ماخ (الماخ سرعة الصوت). وتتميز "سو-57" أيضا بوجود رادار "بيلكا" وجهاز الإعاقة التشويشية الحديث. وفي ما يخص تسليحها تحتوي "سو-57" على 4 صواريخ موجهة راداريًا من طراز K-77M داخل الطائرة وصاروخين موجهين قريبي المدى من طراز К-74М2 تحت الجناح.أما "إف-22" التي تعمل بمحركين تربينيين مروحيين فيمكنها التحليق بسرعة 1.4 ماخ. ولها رادار AN/APG-77 المخصص لاكتشاف الطائرات المعادية قبل أن تتمكن من رصد "إف-22". أما عن تسليحها فيمكنها أن تحتوي على صاروخ موجه بالأشعة تحت الحمراء من طراز AIM-9M و6 صواريخ موجهة راداريًا من طراز AIM-120 وأيضا ذخائر JDAM الموجهة عن طريق الأقمار الصناعية.وعن نتيجة المباراة الممكنة بين المقاتلتين قالت المجلة إن بإمكان "سو-57" كسب المباراة لأنها تستطيع أن تكتشف الطائرات ذات البصمة الرادارية المنخفضة على بعد كبير وتُسرع بخوض المعركة مستفيدة من سرعتها المتفوقة. وتزداد فرص المقاتلة الروسية عندما تصبح المقاتلة الأمريكية مرئية لها. إلا أن المقاتلة الأمريكية تستطيع هي أيضا اكتشاف الطائرة المعادية على بعد كبير ويمكنها الانفلات من رادار "سو-57" لتتمكن من نصب كمين لها. وتزداد فرص المقاتلة الأمريكية عندما لا تكون كل من الطائرتين مرئية للأخرى.ولأن المجلة الأمريكية لا تعرف مدى تفوُّق مقاتلة "سو-57" من حيث القدرة على المناورة فإنها تجنبت تحديد الفائز في المعركة الجوية المباشرة، ولكنها أشارت إلى أن رادار البحث والرصد بالأشعة تحت الحمراء، وهو ما تفتقره الطائرة الأمريكية، يمنح المقاتلة الروسية تفوقاً كبيرا.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري