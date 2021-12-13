مالك فيسبوك يعقد صفقة بـ 60 مليون دولار للحصول على "ميتا فاينانشال غروب"

وحسب رويترز تؤكد الصفقة على مدى أهمية اسم ميتا بالنسبة لعملاق التكنولوجيا، الذي يراهن على أن تركيزه على "ميتافيرس" سيؤتي ثماره بشكل جيد في السنوات القادمة.قالت ميتا فايننشال اليوم الاثنين، إن شركة في ديلاوير تدعى "بيج كي"، وافقت على الحصول على الحقوق العالمية لأسماء شركاتها مقابل 60 مليون دولار نقدًا. ولم تكشف عن صاحب "بيج كي".من جهته قال متحدث باسم شركة ميتا بلاتفورمز "إن بيج كي" تابع لنا وقد استحوذنا على أصول العلامات التجارية هذه".وكانت فيسبوك قد أكدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن شركتها الأم غيرت اسمها إلى ميتا بلاتفورمز.والأسبوع الماضي، افتتحت ميتا لاتفورز تطبيق "هوريزون وردز"، الذي كان مدعواً فقط سابقًا، حيث يمكن لمستخدمي الواقع الافتراضي الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في الولايات المتحدة وكندا، ممارسة الألعاب والتفاعل كأفاتار.
قال متحدثون باسم شركة ميتا بلاتفورمز، مالكة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها تسعى لعقد صفقة بقيمة 60 مليون دولار للاستحواذ على أصول العلامات التجارية لمجموعة ميتا فاينانشال غروب التابعة للبنك الإقليمي الأمريكي.
وحسب رويترز تؤكد الصفقة على مدى أهمية اسم ميتا بالنسبة لعملاق التكنولوجيا، الذي يراهن على أن تركيزه على "ميتافيرس" سيؤتي ثماره بشكل جيد في السنوات القادمة.
والأسبوع الماضي، افتتحت ميتا لاتفورز تطبيق "هوريزون وردز"، الذي كان مدعواً فقط سابقًا، حيث يمكن لمستخدمي الواقع الافتراضي الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في الولايات المتحدة وكندا، ممارسة الألعاب والتفاعل كأفاتار.