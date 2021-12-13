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https://arabic.sputniknews.com/20211213/مالك-فيسبوك-يعقد-صفقة-بـ-60-مليون-دولار-للحصول-على-ميتا-فاينانشال-غروب-1053907415.html
مالك فيسبوك يعقد صفقة بـ 60 مليون دولار للحصول على "ميتا فاينانشال غروب"
مالك فيسبوك يعقد صفقة بـ 60 مليون دولار للحصول على "ميتا فاينانشال غروب"
قال متحدثون باسم شركة ميتا بلاتفورمز، مالكة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها تسعى لعقد صفقة بقيمة 60 مليون دولار للاستحواذ على أصول العلامات التجارية... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T21:01+0000
2021-12-13T21:01+0000
فيسبوك
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وحسب رويترز تؤكد الصفقة على مدى أهمية اسم ميتا بالنسبة لعملاق التكنولوجيا، الذي يراهن على أن تركيزه على "ميتافيرس" سيؤتي ثماره بشكل جيد في السنوات القادمة.قالت ميتا فايننشال اليوم الاثنين، إن شركة في ديلاوير تدعى "بيج كي"، وافقت على الحصول على الحقوق العالمية لأسماء شركاتها مقابل 60 مليون دولار نقدًا. ولم تكشف عن صاحب "بيج كي".من جهته قال متحدث باسم شركة ميتا بلاتفورمز "إن بيج كي" تابع لنا وقد استحوذنا على أصول العلامات التجارية هذه".وكانت فيسبوك قد أكدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن شركتها الأم غيرت اسمها إلى ميتا بلاتفورمز.والأسبوع الماضي، افتتحت ميتا لاتفورز تطبيق "هوريزون وردز"، الذي كان مدعواً فقط سابقًا، حيث يمكن لمستخدمي الواقع الافتراضي الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في الولايات المتحدة وكندا، ممارسة الألعاب والتفاعل كأفاتار.
https://arabic.sputniknews.com/20211115/ملياردير-ينصح-بالاستثمار-في-ميتافيرس-ويقول-إنها-الاكتشاف-الكبير-القادم-1050712007.html
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مالك فيسبوك يعقد صفقة بـ 60 مليون دولار للحصول على "ميتا فاينانشال غروب"

21:01 GMT 13.12.2021
© REUTERS / Facebookمؤسس شركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى "ميتا"، 28 أكتوبر 2021
مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ يغير اسمها إلى ميتا، 28 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Facebook
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قال متحدثون باسم شركة ميتا بلاتفورمز، مالكة شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها تسعى لعقد صفقة بقيمة 60 مليون دولار للاستحواذ على أصول العلامات التجارية لمجموعة ميتا فاينانشال غروب التابعة للبنك الإقليمي الأمريكي.
وحسب رويترز تؤكد الصفقة على مدى أهمية اسم ميتا بالنسبة لعملاق التكنولوجيا، الذي يراهن على أن تركيزه على "ميتافيرس" سيؤتي ثماره بشكل جيد في السنوات القادمة.
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15 نوفمبر, 14:46 GMT
قالت ميتا فايننشال اليوم الاثنين، إن شركة في ديلاوير تدعى "بيج كي"، وافقت على الحصول على الحقوق العالمية لأسماء شركاتها مقابل 60 مليون دولار نقدًا. ولم تكشف عن صاحب "بيج كي".
من جهته قال متحدث باسم شركة ميتا بلاتفورمز "إن بيج كي" تابع لنا وقد استحوذنا على أصول العلامات التجارية هذه".
وكانت فيسبوك قد أكدت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن شركتها الأم غيرت اسمها إلى ميتا بلاتفورمز.
والأسبوع الماضي، افتتحت ميتا لاتفورز تطبيق "هوريزون وردز"، الذي كان مدعواً فقط سابقًا، حيث يمكن لمستخدمي الواقع الافتراضي الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا في الولايات المتحدة وكندا، ممارسة الألعاب والتفاعل كأفاتار.
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